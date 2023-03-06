İYİ Partili Metin Ergun'den CHP liderine gönderme: En uygun saray çalışanı 12'nci kez yine Kılıçdaroğlu

"Genel Başkanımız; 'Ben aday değilim, adayımız kazanacak birisi olsun' dedi. 'Olmaz' dendi. 'En popüler iki belediye başkanından biri aday olsun' dedi. 'Olmaz' dendi. 'Anketle verilere göre aday belirleyelim' dedi. 'Olmaz' dendi. Şimdi suçlu Meral Akşener öyle mi?"