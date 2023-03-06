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İYİ Partili Metin Ergun'den CHP liderine gönderme: En uygun saray çalışanı 12'nci kez yine Kılıçdaroğlu

İYİ Parti'den Meral Akşener'in masayı dağıtmasının ardından tepki açıklamaları gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. "En uygun saray çalışanı 12. kez yine Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullanan Ergun, daha sonra bu paylaşımını sildi.

09:49 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta gerçekleşen , partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından "Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz." diyerek Altılı Masa'dan ayrılma kararı aldıklarını duyurdu.

Akşener masayı dağıttı

Akşener
"Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını görüş bildirdiler. Biz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini aday olarak belirttik. Ancak görüşlerimiz masadakiler tarafından reddedildi. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Yavaş ve İmamoğlu başkanlarımıza sesleniyorum. Sizi göreve çağırıyorum."
dedi.

Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulunması CHP tarafından tepkiyle karşılandı. CHP'lilerin tepki paylaşımlarına İYİ Partililerden de cevap gecikmedi.

"Suçlu Meral Akşener öyle mi?"

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Akşener'in masayı dağıtması üzerine gelen tepkilere şu sözlerle cevap vermişti:

"Genel Başkanımız; 'Ben aday değilim, adayımız kazanacak birisi olsun' dedi. 'Olmaz' dendi. 'En popüler iki belediye başkanından biri aday olsun' dedi. 'Olmaz' dendi. 'Anketle verilere göre aday belirleyelim' dedi. 'Olmaz' dendi. Şimdi suçlu Meral Akşener öyle mi?"

"En uygun saray çalışanı"

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Ergun, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. Ergun,
"En uygun saray çalışanı 12. kez Kılıçdaroğlu"
ifadelerini kullandı. Ergun, daha sonra bu paylaşımını sildi.




#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Metin Ergun
32 dakika önce
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İYİ Partili Metin Ergun'den CHP liderine gönderme: En uygun saray çalışanı 12'nci kez yine Kılıçdaroğlu
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