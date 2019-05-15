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ANKARA

İyi Partili Nuhoğlu'na 2 birleşimden uzaklaştırma cezası

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'na, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u "FETÖ'cü olmakla" itham ederek hakaret fiili işlediği gerekçesiyle Genel Kuruldan iki birleşim çıkarma cezası verildi.

Haber Merkezi DHA
İyi Parti Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu
İyi Parti Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'a, Genel Kurul'da, "Meclis Başkanı FETÖ'cü" diyen İyi Parti Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'na, 2 birleşimden uzaklaştırma cezası verildi.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Meclis Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, HDP'nin araştırma önergesi üzerine İYİ Parti grubu adına görüşlerini dile getirdi. Nuhoğlu, konuşması sırasında Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a yönelik "Meclis Başkanı FETÖ'cü. TBMM Başkanını kastediyorum. FETÖ'nün başı 'Fetullah Gülen'in vaazlarıyla büyüdüm dizinin dibinde' diyor" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Hayrettin Nuhoğlu'nun konuşmasına tepki göstererek sözlerini geri almasını istedi.

MECLİS BAŞKANI SATAŞMADAN SÖZ İSTEDİ

Daha sonra Meclis Başkanı Mustafa Şentop, genel kurul salonuna gelerek sataşmadan dolayı söz istedi. Şentop kürsüye çıkarak, FETÖ örgütüyle irtibatlı olmanın bir suç olduğunu, kendisinin bu şekilde itham edildiğini, böyle bir iddiayı bütünüyle reddettiğini söyledi. Şentop, FETÖ'yle itham edilebilecekler arasında en sonda yer alacak kişi olduğunu bildirerek, şöyle dedi:

  • "2011'de ben ilk defa milletvekili seçildim ve 2011'in sonlarından itibaren, o zaman Başbakandı, Sayın Cumhurbaşkanımızın bürokrasideki, kritik noktalardaki örgütlenmeye karşı bir duruş sergilediğini ben bizzat yaşadım. Bunu isim isim, hangi bürokratik kademeye atamayla ilgili bir sorun yaşandığını, hangisine karşı çıkıldığını bilen birisiyim ben. Ve dikkat edersiniz, 17-25'ten sonra FETÖ örgütünün elebaşı bir mektup göndermişti zamanın Cumhurbaşkanına ve orada ilk reaksiyonu şuydu; bizim arkadaşlarımızın bürokrasideki yükselmelerine rezerv koyuyorlar, engelliyorlar; bunun kaldırılması lazım. İşte o ifade 2010, 2011'den itibaren başlayan, devletin refleksiyle alakalı bir şey; mevcut olanları temizleme, yenilerinin de bürokraside yükselmesini engelleme yönündeki bir iradeden kaynaklanan bir reaksiyonlarıydı. Ben sonra yaşanan süreçlerin, 17-25 dâhil, bu tavra karşı örgütün gösterdiği bir reaksiyon olduğu kanaatindeyim. Bu reaksiyonlara verilen cevaplarla meselenin geldiği nokta, işte 15 Temmuzda yaşananlar vesaire, görüyorsunuz."

'BU ÖRGÜTE KARŞI BİRİYİM'

Şentop, her platformda örgüte karşı duruş sergilediğini söyleyerek, "Fikren de fikrî yapısı itibarıyla da bu örgüte karşı olan biriyim ve bununla ilgili de birçok sıkıntılar yaşamış biriyim. İlk defa, bunların örgüt olduğundan hiçbirimizin haberi yokken 1985 yılında benim de katıldığım liseler arası bir yarışmada, bu örgütten olduğunu çok daha sonraları öğrendiğim bir arkadaş, verilen haksız puanlarla 1'inci olmuştu, ben 2'nci olmuştum. 85 yılında bir olaydan bahsediyorum. O zamandan beri buna karşı bir tavır koyan biriyim. Bütün detaylarıyla hayatımın her safhasıyla ilgili bu konuda net açıklama yapabilecek rahatlıkta olan bir kardeşinizim, arkadaşınızım" dedi.

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İKİ BİRLEŞİMDEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Şentop, kendisini Nuhoğlu'nu kınayarak gerekli disiplin cezası için de işlem yapılmasını talep etti. Meclis Başkanvekili Levent Gök, "TBMM Başkanına hakaret fiili işlemiş olduğundan Meclis’ten geçici olarak çıkarma cezasını gerektiği açıktır" diyerek, İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu’na İç Tüzük'ün 161'inci maddesi uyarınca Meclis’ten geçici olarak iki birleşim çıkarma cezası verilmesini oylara sundu. Oylama kabul edilerek, Nuhoğlu'na geçici iki birleşimden uzaklaştırma cezası verildi.

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