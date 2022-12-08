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POLİTİKA

İYİ Parti'li Poyraz altılı masanın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin konuştu: 'Başbakan adayıyım' kararını gözden geçirmesini çok isterim

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı tartışmaları hakkında konuştu. Katıldığı canlı yayında Poyraz, "Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim. " dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Poyraz altılı masanın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin konuştu: Başbakan adayıyım kararını gözden geçirmesini çok isterim
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz tv100’de katıldığı bir programda Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, " ‘Başbakan adayıyım’ kararını gözden geçirmesini çok isterim" ifadelerini kullandı

'ADAYLIĞI KESİN DEĞİL'

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin, "Sayın Kemal Bey’in açıklamalarından aday olduğuna ilişkin bir kanaat oluşuyor ama Kemal Bey’in de adaylık açıklaması yok. Ocak ayından sonra aday belli olur. Bu toplantıdan sonra müzakereler başlamış olur.Önemli olan ‘Ben adayım’ deme iradesinin ortaya konulması." dedi.

'ÇOK İSTERİM'

Akşener'in aday olmasını istediğini belirten Poyraz, "Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim. Akşener'in ‘başbakan adayıyım’ kararını gözden geçirmesini çok isterim ama maalesef Sayın Genel Başkanımızın söylediklerinin arkasında durma ve sonuçlarının bedellerini ödeme gibi siyasi alışkanlığı var." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz: Genel Başkanımızın
OYNAT 01:01
İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz: Genel Başkanımızın "Ben Başbakan adayıyım" kararını gözden geçirmesini çok isteriz
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı tartışmaları hakkında 'Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim. 'Başbakan adayıyım' kararını gözden geçirmesini çok isterim' ifadelerini kullandı.

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