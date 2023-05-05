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İYİ Partili Şenol Sunat HDP eleştirisinde bulunan vatandaşları azarladı: Oy atmazsan atma gözüne gözlük tak

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Manisa 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Şenol Sunat, Manisa'da partisine HDP eleştirisinde bulunan vatandaşlarla tartıştı. Millet İttifakı'nın HDP ile olan ilişkisinden söz eden Manisalılara tepki gösteren Sunat, "Oy atmazsan atma. Gözüne gözlük tak" diyerek çıkıştı. Sonat, HDP'li Pervin Buldan'ın sözlerini hatırlatan vatandaşı provokasyon yapmakla suçladı.

13:24 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Manisa 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Şenol Sunat, Turgutlu'da vatandaşlarla tartıştı.

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Manisa 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Şenol Sunat, Turgutlu'da vatandaşlarla tartıştı.

HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı. HDP yandaşları meydanlarda hapisteki PKK'lılar için özgürlük sloganları atarken Yedili Masa'nın ortakları da ziyaret ettikleri kendtlerde vatandaşlardan tepki üstüne tepki alıyor.

Vatandaşın HDP tepkisi üzerine sinirlendi

Turgutla'da seçim çalışmalarına devam eden İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Manisa 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Şenol Sunat, vatandaşların HDP eleştirisi üzerine öfkelendi.

Millet İttifakı'nın HDP ile olan ilişkisinden söz eden Manisalılara tepki gösteren Sunat,
"Oy atmazsan atma. Gözüne gözlük tak"
diyerek çıkıştı. Sonat, HDP'li Pervin Buldan'ın sözlerini hatırlatan vatandaşı provokasyon yapmakla suçladı.

"Oy atmazsan atma"

Sunat şöyle konuştu:

"Onlarınki ayrı bir masa bizimkisi ayrı. Ne alakası var. Biz HDP ile iş birliği yapmıyoruz. Biz bu ülkenin teminatıyız, sigortasıyız. Oy atmazsan atma ama iftira da atma. Yalan yanlış görüyorsun, gözüne gözlük takacaksın o zaman"


#Şenol Sunat
#İYİ Parti
#HDP
17 dakika önce
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