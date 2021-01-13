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POLİTİKA

İYİ Partili Tatlıoğlu: CHP ile birlikte Türkiye'yi yönetelim gibi bir iddiamız yok

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, bir partilinin Millet İttifakı'nın geleceğiyle ilgili sorusuna verdiği cevapta "Bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile Türkiye'yi birlikte yönetelim iddiamız yok. Biz seçim ittifakı yaptık. Böyle bir ittifaka da zorunlu olarak girdik" dedi.

Haber Merkezi DHA
İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu
İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu

İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Erhan Usta ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ile birlikte partisinin Burdur İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

"Seçim ittifakı yaptık"

Bir partilinin Millet İttifakı'nın geleceğiyle ilgili sorusu üzerine İsmail Tatlıoğlu, "Biz, seçim ittifakı yaptık. Demokratik alanın genişlemesi için böyle bir ittifak yaptık. Hatırlarsanız böyle bir ittifaka da zorunlu olarak girdik ve sonra bunu organize ettik" dedi.

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"CHP ile birlikte yönetelim iddiamız yok"

Birlikteliğe dair taraflardan dolayı bazı 'arızalar' yaşadıklarını ifade eden Tatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreçte elbette ki birlikteliğimizin taraflardan dolayı arızaları var. Yani nasıl bizim için bu (bozkurt işareti yaptı) karşı taraf için arıza ise o taraflar için de arızalar var ama biz şunu biliyoruz ki bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile Türkiye'yi birlikte yönetelim iddiamız yok. Var mı? Yok. Bizim birlikte Türkiye'nin önünü açalım iddiamız var. Her partinin kendi Cumhurbaşkanı adayı vardı. Biz kazansaydık Türkiye'yi Meral Akşener yönetecekti, CHP kazansaydı Muharrem İnce yönetecekti."

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