İYİ Parti'li Tatlıoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: CHP'yle ittifak olmak avantajlı değil İYİ Parti ve CHP arasındaki gerilime bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, gündeme ilişkin soruları cevapladı. Tatlıoğlu, "Yeni seçim kanununa göre ittifak yapmak mümkün değil. Yani ittifak kanunu iptal olduğu için tekrar böyle bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Tatlıoğlu'nun "CHP'yle ittifak olmak avantajlı değil" sözleri ise dikkat çekti.

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