Gündem İYİ Partili Türkkan HDP kapatılsın teklifi gelirse evet deriz
POLİTİKA

İYİ Partili Türkkan: HDP kapatılsın teklifi gelirse 'evet' deriz

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, katıldığı bir televizyon programında HDP'nin kapatılması ve fezlekeler ile ilgili İYİ Parti'nin tavrını açıkladı. Türkkan, "Bugüne kadar 8 kere HDP ile alakalı parti kapatılmış, bir şekilde geri gelmişler. Böyle bir kararı getirsinler meclise 'evet' diyeceğiz. Bizi sınamak için yapıyorlarsa hodri meydan" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, dün gece KRT TV ekranlarında yayınlanan Şimdiki Zaman programına konuk oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Türkkan'a İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek Kadınlar Günü'nü kutlaması sonrası İyi Partililerin tepkilerini soruldu.

"Akşener zekice bir cevap verdi"

Gazeteci Uğur Dündar, Türkkan'a sorusunda "Ekrem İmamoğlu'nun attığı tweet sonrası Cumhur İttifakı'nın nasıl yorumlayacağı az çok belliydi. Ve bunu Millet İttifakı'nı zayıflatmak için kullanacakları ortadaydı. Ancak sayın Meral Akşener, çok zekice bir cevap vererek o kurguyu bozdu. Acaba İyi Parti'de böyle durumlarda bazı seslerin çıkmasını önleyip, Akşener'in açıklamasına kadar beklemek mümkün olamaz mı?" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk açıkladı: 29 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
HAYAT
Bakan Selçuk açıkladı: 29 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

"Partide tecrübe yok"

Türkkan ise, İyi Parti'nin henüz 2,5 yıldır Meclis'te olduğunu ve parti olarak tecrübesiz olduklarını ifade ederek şu yanıtı verdi; "Arkadaşlarımız çok dikkatli davranıyorlar, bu biraz da siyasi sorumluluk bilinciyle de alakalı. Geliştikçe bu biraz daha oturacak. Takdir edersiniz ki 2.5 yıldır Meclis'teyiz. Bu biraz da tecrübe eksikliğinden kaynaklanıyor. Hiçbir arkadaşımızın partinin genel gidişine zarar verme niyetiyle beyanı yoktur."

'PKK ile bağımız yok' diyen HDP’li Buldan’dan terörist elebaşı Bayık’la hatıra fotoğrafı
GÜNDEM
'PKK ile bağımız yok' diyen HDP’li Buldan’dan terörist elebaşı Bayık’la hatıra fotoğrafı
  • Gürkan Hacır'ın "İYİ Parti, HDP'nin kapatılmasını istiyor mu?" sorusunu yanıtlayan Türkkan "Siz HDP'nin gerçekten kapatılmak istendiğine inanıyor musunuz?" dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun Akşener-Buldan paylaşımı İYİ Partilileri ayağa kaldırdı
GÜNDEM
Ekrem İmamoğlu’nun Akşener-Buldan paylaşımı İYİ Partilileri ayağa kaldırdı

HDP'li Taşdemir'e soruşturma: Gara'ya gittiği açıklanmıştı
GÜNDEM
HDP'li Taşdemir'e soruşturma: Gara'ya gittiği açıklanmıştı

Türkkan, "Bugüne kadar 8 kere HDP ile alakalı parti kapatılmış, bir şekilde geri gelmişler. Böyle bir kararı getirsinler meclise 'evet' diyeceğiz. Bizi sınamak için yapıyorlarsa hodri meydan. Getiremezler asla ve kat'a..." dedi.

Abone Ol Google News
29 ilaç daha geri ödeme listesinde

29 ilaç daha geri ödeme listesinde

Bu eklemeyle bedeli ödenen ilaç sayısı 9 bin 37'ye ulaştı.
Doğduğu gün annesini kaybetti

Doğduğu gün annesini kaybetti

​Sekiz aylık hamile kadın halı silkelerken damdan düştü.
İYİ Partili Türkkan: HDP kapatılsın teklifi gelirse evet deriz

İkinci kez<br>görevden aldı

İkinci kez
görevden aldı

​Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan yeni hamle.

​Avrupa Parlamentosu, iki yüzlülüğünü bir kez daha gösterdi.

​AK Parti ve MHP'nin ana gündemi Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik olacak.

​İki kardeş inşaat çukurunda can verdi.

​Paketin detaylarını Erdoğan açıklayacak.
Düşüşe geçecek

Düşüşe geçecek

​Fitch'ten Türkiye için dikkat çeken açıklama.
Yerli otoda yeni gelişme

Yerli otoda yeni gelişme

Tasarım ve üretimini gerçekleştirecek firma belli oldu.
'Bizim sahibimiz var'

'Bizim sahibimiz var'

​Aşı ekibini gören Sıddık dede hüngür hüngür ağladı.
Kraliçe cevap verdi

Kraliçe cevap verdi

​İngiltere'yi karıştıran röportaj sonrası ilk açıklama geldi.
Trakya'yı Dubai yapacakmış

Trakya'yı Dubai yapacakmış

​TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den ilginç açıklama.
Üç şüpheli<br>tespit edildi

Üç şüpheli
tespit edildi

Tepki çeken görüntülere emniyetten açıklama.
Öneriler ve engeller

Öneriler ve engeller

​Kafkasya'da barış ihtimali.
Mısır'dan sonra<br>Körfez ülkeleri

Mısır'dan sonra
Körfez ülkeleri

​Ankara ve Kahire arasında diplomatik köprü.
Ceremesini<br>hepimiz çekeceğiz

Ceremesini
hepimiz çekeceğiz

​Vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi sağlıkçıları endişelendiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.