İYİ Partili Türkkan: HDP kapatılsın teklifi gelirse 'evet' deriz

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, dün gece KRT TV ekranlarında yayınlanan Şimdiki Zaman programına konuk oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Türkkan'a İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek Kadınlar Günü'nü kutlaması sonrası İyi Partililerin tepkilerini soruldu.

"Akşener zekice bir cevap verdi"

Gazeteci Uğur Dündar, Türkkan'a sorusunda "Ekrem İmamoğlu'nun attığı tweet sonrası Cumhur İttifakı'nın nasıl yorumlayacağı az çok belliydi. Ve bunu Millet İttifakı'nı zayıflatmak için kullanacakları ortadaydı. Ancak sayın Meral Akşener, çok zekice bir cevap vererek o kurguyu bozdu. Acaba İyi Parti'de böyle durumlarda bazı seslerin çıkmasını önleyip, Akşener'in açıklamasına kadar beklemek mümkün olamaz mı?" ifadelerini kullandı.

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"Partide tecrübe yok"

Türkkan ise, İyi Parti'nin henüz 2,5 yıldır Meclis'te olduğunu ve parti olarak tecrübesiz olduklarını ifade ederek şu yanıtı verdi; "Arkadaşlarımız çok dikkatli davranıyorlar, bu biraz da siyasi sorumluluk bilinciyle de alakalı. Geliştikçe bu biraz daha oturacak. Takdir edersiniz ki 2.5 yıldır Meclis'teyiz. Bu biraz da tecrübe eksikliğinden kaynaklanıyor. Hiçbir arkadaşımızın partinin genel gidişine zarar verme niyetiyle beyanı yoktur."

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Gürkan Hacır'ın "İYİ Parti, HDP'nin kapatılmasını istiyor mu?" sorusunu yanıtlayan Türkkan "Siz HDP'nin gerçekten kapatılmak istendiğine inanıyor musunuz?" dedi.

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Türkkan, "Bugüne kadar 8 kere HDP ile alakalı parti kapatılmış, bir şekilde geri gelmişler. Böyle bir kararı getirsinler meclise 'evet' diyeceğiz. Bizi sınamak için yapıyorlarsa hodri meydan. Getiremezler asla ve kat'a..." dedi.