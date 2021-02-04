İyi Partili Türkkan'dan Boğaziçi'ndeki provokatörlere destek: Onlar terörist değil, onları sevin
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör ataması bahanesiyle başlatılan ve Gezi olaylarında olduğu gibi üniversiteli bile olmayanların provokasyon yaptığı göstericilere İYİ Parti'den destek geldi. Parti Meclis Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, protestocuların terörist olmadığını belirten Türkkan, "Bu çocuklar terörist değil. Bu çocuklar bizim ve bu çocuklar bizim geleceğimiz. Gençlere düşmanlık etmekten vazgeçin. Sevin onları" ifadelerini kullandı.
İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Melih Bulu'nun rektör atamasının bahane edilmesiyle başlayan Boğaziçi protestolarına partisi adına destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "protestoculara terörist" nitelemesini eleştiren Türkkan, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın Boğaziçi üniversitesi konusundaki sözlerini duydum. Bu çocuklar terörist değil. Bu çocuklar bizim ve bu çocuklar bizim geleceğimiz. Gençler hep gözleri ileride, başları da hep yukarıda olacak. Sayın Meral Akşener’in de dediği gibi,..." ifadelerini kullandı.
Protestoculara seslendi
Buradan Boğaziçili gençlerimize sesleniyorum diyen İyi Parti'li Türkkan, "Demokratik tepkilerini ortaya koyarken, tuzaklara gelmemeli, haklıyken haksız duruma düşmemeli, farklı hesaplar peşinde olanlara karşı dikkatli olmalılar" şeklinde konuştu.ü
Melih Bulu'nun bir makalede intihal yaptığı vurgusunda bulunan Türkkan, "Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayların nedenini gölgelemeye çalışmayın. Mesele; kifayetsiz, intihalci kayyum rektördür. O rektör görevi iade etse, o gençlerin ve orada görev yapan öğretim üyelerinin bir sıkıntısı kalmayacak. Gençlere düşmanlık etmekten vazgeçin. Sevin onları" dedi.