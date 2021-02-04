Gündem İyi Partili Türkkandan Boğaziçindeki provokatörlere destek Onlar terörist değil, onları sevin
POLİTİKA

İyi Partili Türkkan'dan Boğaziçi'ndeki provokatörlere destek: Onlar terörist değil, onları sevin

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör ataması bahanesiyle başlatılan ve Gezi olaylarında olduğu gibi üniversiteli bile olmayanların provokasyon yaptığı göstericilere İYİ Parti'den destek geldi. Parti Meclis Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, protestocuların terörist olmadığını belirten Türkkan, "Bu çocuklar terörist değil. Bu çocuklar bizim ve bu çocuklar bizim geleceğimiz. Gençlere düşmanlık etmekten vazgeçin. Sevin onları" ifadelerini kullandı.


Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Lütfü Türkkan
İYİ Partili Lütfü Türkkan

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Melih Bulu'nun rektör atamasının bahane edilmesiyle başlayan Boğaziçi protestolarına partisi adına destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "protestoculara terörist" nitelemesini eleştiren Türkkan, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın Boğaziçi üniversitesi konusundaki sözlerini duydum. Bu çocuklar terörist değil. Bu çocuklar bizim ve bu çocuklar bizim geleceğimiz. Gençler hep gözleri ileride, başları da hep yukarıda olacak. Sayın Meral Akşener’in de dediği gibi,..." ifadelerini kullandı.

Protestoculara seslendi

Buradan Boğaziçili gençlerimize sesleniyorum diyen İyi Parti'li Türkkan, "Demokratik tepkilerini ortaya koyarken, tuzaklara gelmemeli, haklıyken haksız duruma düşmemeli, farklı hesaplar peşinde olanlara karşı dikkatli olmalılar" şeklinde konuştu.ü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz öğrenci misiniz yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz?
OYNAT 00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz öğrenci misiniz yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz?
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'LGBT. Yok böyle bir şey. Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan orayı işgale kalkışan terörist misiniz?' ifadelerini kullandı.

"Mesele kifayetsiz, intihalci kayyum rektördür"

Melih Bulu'nun bir makalede intihal yaptığı vurgusunda bulunan Türkkan, "Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayların nedenini gölgelemeye çalışmayın. Mesele; kifayetsiz, intihalci kayyum rektördür. O rektör görevi iade etse, o gençlerin ve orada görev yapan öğretim üyelerinin bir sıkıntısı kalmayacak. Gençlere düşmanlık etmekten vazgeçin. Sevin onları" dedi.

Kadıköy'de provokatörlerin arasında kalan iki vatandaş darp edildi
OYNAT 00:18
Kadıköy'de provokatörlerin arasında kalan iki vatandaş darp edildi
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri bahane ederek Kadıköy'de polis ekiplerine saldıranlar kendilerine tepki gösteren iki vatandaşı darp etti. Provokatörlerin darp ettiği iki vatandaş, 'Kadıköy'de gezerken eylemcilerin arasında kaldık. Eylemciler bizi darp etti' ifadelerini kullanarak kendilerini kurtaran emniyet güçlerine teşekkür etti.

Kadıköy'de polis aracına tekmelerle saldıran vandallar kamerada
OYNAT 02:00
Kadıköy'de polis aracına tekmelerle saldıran vandallar kamerada
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup, İstanbul Kadıköy'de polis ekiplerinin önünü kesti. Polis aracına tekmelerle saldıran grup, kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Polis aracına saldıran vandalların görüntüsünü Yol TV 'Polis aracını halkın üstüne sürdü' şeklinde servis etti
OYNAT 00:26
Polis aracına saldıran vandalların görüntüsünü Yol TV 'Polis aracını halkın üstüne sürdü' şeklinde servis etti
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup, İstanbul Kadıköy'de polis ekiplerine saldırdı. O anları Yol TV 'Kadıköy'de polis, araçları yüzlerce kişinin üzerine sürdü' şeklinde servis etti. Yol TV daha önce de bir emniyet mensubunun 'Aşağıdan' sözünü 'Aşağı bak' şeklinde çarpıtarak yalan habere imza atmıştı.


Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Melih Bulu: Boğaziçini ilk 100 üniversite içerisine sokma hayalim var, istifayı asla düşünmüyorum
OYNAT 03:09
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Melih Bulu: Boğaziçini ilk 100 üniversite içerisine sokma hayalim var, istifayı asla düşünmüyorum
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öğrencilere yönelik polis müdahalesini de değerlendiren Bulu, 'Boğaziçi Üniversitesinde maalesef bazı gruplar bu protesto kültürünü biraz aşırıya götürdüler. Rektörlük binasının 3 kapısı da ablukaya alınarak, içeride çalışanların saat 9'a kadar dışarıya çıkmaları fiili olarak engellendi. Uyarılara rağmen başkalarının özgürlüğünü engelleyici tarzda bir duruma girdiler. Tedbir alma zorunluluğu doğdu. Bütün olay bundan ibarettir.' diye konuştu. İstifa konusuna da değinen Bulu, 'Boğaziçini ilk 100 üniversite içerisine sokma hayalim var, istifayı asla düşünmüyorum.' ifadelerini kullandı.


Eylemlerde 'Gezi'ye açık gönderme: Ankara Üniversitesi'nde 'Mesele Boğaziçi değil' pankartı
GÜNDEM
Eylemlerde 'Gezi'ye açık gönderme: Ankara Üniversitesi'nde 'Mesele Boğaziçi değil' pankartı

İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin açıklama: 76 kişi serbest bırakıldı
GÜNDEM
İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin açıklama: 76 kişi serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörler polise saldırdı: Rektörlük binasını ablukaya aldılar
GÜNDEM
Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörler polise saldırdı: Rektörlük binasını ablukaya aldılar
Abone Ol Google News
iPhoneların şarjı daha uzun gidecek

iPhone'ların şarjı daha uzun gidecek

​Yeni güncelleme arka plandaki uygulamaları hızlıca kapatıyor.
Hareket sürekli varyıkıcı deprem yok

Hareket sürekli var
yıkıcı deprem yok

​Fay hattında büyük yarık ve çukurlar oluştu, GPS'le izlendi.
Türkiyenin nüfusu 2020de 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı

​Dışişleri'nden ABD'nin Boğaziçi açıklamalarına sert tepki.

​FETÖ'cü şüphesiyle merkeze çekilmesine rağmen tuğgeneral oldu.
Boğaziçi soruşturması

Boğaziçi soruşturması

Tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 kişi salıverildi.
Halk TV'den tehlikeli provokasyon

Halk TV'den tehlikeli provokasyon

​Polisi hedef göstererek 'Sokağa inin' çağrısı yaptılar.
Bilmiyordum<br>benim suçum değil

Bilmiyordum
benim suçum değil

​Rum lider Anastasiadis'in 'Altın Pasaport' nedeniyle başı dertte.
İstanbul Valiliği<br>duyurdu

İstanbul Valiliği
duyurdu

Kadıköy'deki gösterilere katılan 5 kişi yakalandı 3 kişi ise aranıyor.
Durdurulamıyor

Durdurulamıyor

​Yusuf Yazıcı attı, Lille farka gitti.
Kapatmak için gerekçe bulun

Kapatmak için gerekçe bulun

​Fransa'da Müslümana hayat hakkı yok.
Muğla'da korkunç olay

Muğla'da korkunç olay

​17 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Kastınızı biliyoruz

Kastınızı biliyoruz

​Eylemleri yönlendirenlerin, hangi niyete hizmet ettiği sorgulanıyor.
42 kişi öldü o hayatta kaldı

42 kişi öldü o hayatta kaldı

​Bahçesaray'daki çığ felaketinden camda gördüğü ışık kurtardı.
Teknofest heyecanı başlıyor

Teknofest heyecanı başlıyor

​Albayrak Grubu'nun sponsoru olduğu, dünyanın en büyük festivaline başvurular başladı.
Gülen'in kutsal ruhu

Gülen'in kutsal ruhu

​'Kuzu' ve 'Aslan' FETÖ yayınlarında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.