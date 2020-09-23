İYİ Partili Türkkan'dan partideki krizin ardından mesaj: Derdimiz itle değil kapıyla

İYİ Parti'de yapılan büyük kongrede Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi. Akşener'in başkan seçilmesinin ardından yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) giren isimler de belli oldu. Bu isimlerin belli olmasının ardından İYİ Parti'de kriz patlak verdi.

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"18 İYİ Paritli vekil birlikte hareket etme kararı verdi"

Tartışmaların büyümesinin ardından CHP'li eski vekil gazeteci Barış Yarkadaş, bir programda "18 İYİ Paritli vekil birlikte hareket etme kararı verdi. ilk toplantılarını da yaptılar" şeklinde yaptığı açıklama ile gündeme oturdu. Pati içinde çalkantılar sürerken bir gönderme de İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan geldi. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Türkkan, "Ne güzel demiş Pir Sultan Abdal: 'Bizim derdimiz kapının itiyle değil, o kapıyladır.'" ifadelerini kullandı.

Ne güzel demiş Pir Sultan Abdal:



“Bizim derdimiz kapının itiyle değil, o kapıyladır.” — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) September 22, 2020

GÜNDEM Meral Akşener, yeniden İYİ Parti genel başkanı seçildi