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Gündem İYİ Partili Türkkandan partideki krizin ardından mesaj Derdimiz itle değil kapıyla
POLİTİKA

İYİ Partili Türkkan'dan partideki krizin ardından mesaj: Derdimiz itle değil kapıyla

İYİ Parti'de geçtiğimiz hafta yapılan kongrenin ardından çatlak giderek büyüyor. CHP'Li Barış Yarkadaş'ın '18 İYİ Partili vekil beraber hareket etme kararı aldı' açıklamasının ardından İYİ Partili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Türkkan, "Ne güzel demiş Pir Sultan Abdal: 'Bizim derdimiz kapının itiyle değil, o kapıyladır.'" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Lütfü Türkkan
İYİ Partili Lütfü Türkkan

İYİ Parti'de yapılan büyük kongrede Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi. Akşener'in başkan seçilmesinin ardından yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) giren isimler de belli oldu. Bu isimlerin belli olmasının ardından İYİ Parti'de kriz patlak verdi.

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"18 İYİ Paritli vekil birlikte hareket etme kararı verdi"

Tartışmaların büyümesinin ardından CHP'li eski vekil gazeteci Barış Yarkadaş, bir programda "18 İYİ Paritli vekil birlikte hareket etme kararı verdi. ilk toplantılarını da yaptılar" şeklinde yaptığı açıklama ile gündeme oturdu. Pati içinde çalkantılar sürerken bir gönderme de İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan geldi. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Türkkan, "Ne güzel demiş Pir Sultan Abdal: 'Bizim derdimiz kapının itiyle değil, o kapıyladır.'" ifadelerini kullandı.

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