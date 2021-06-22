Gündem İYİ Partili Türkkanın korumalarının gazeteciye saldırısına Altundan sert tepki Bu barbarlığı kınıyorum
POLİTİKA

İYİ Partili Türkkan’ın korumalarının gazeteciye saldırısına Altun'dan sert tepki: Bu barbarlığı kınıyorum

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası’nda yer alan çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımını takip eden gazeteci Mustafa Uslu, Türkkan’ın korumalarının saldırısına uğradı. Uslu, Türkkan'ın 4 korumasının "Sen nasıl çekim yaparsın" diyerek üstüne yürüdüğünü söyledi. Yüzü kanlar içinde kalan ve vücudunda yaralar oluşan Uslu, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Büyük tepki toplayan olayla ilgili açıklamada bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Muhabir Mustafa Uslu’ya şifalar diliyorum. Bu barbarlığı kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
İYİ Partili Türkkan’ın korumalarının gazeteciye saldırısına Altundan sert tepki: Bu barbarlığı kınıyorum
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan’ın şoförünün aralarında olduğu 4 çalışan tarafından feci şekilde darp edildi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın kaçak yapılı çiftliği tahliye ediliyor
GÜNDEM
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın kaçak yapılı çiftliği tahliye ediliyor

Korumaları gazeteciye saldıran İYİ Partili Türkkan’dan açıklama: Üzüntü içindeyim takipçisi olacağım
GÜNDEM
Korumaları gazeteciye saldıran İYİ Partili Türkkan’dan açıklama: Üzüntü içindeyim takipçisi olacağım

"Bu barbarlığı kınıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İHA muhabirine yapılan çirkin saldırıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı. Fahrettin Altun, paylaşımında, “Görevi başında saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darp edilen İHA muhabiri Mustafa Uslu’ya şifalar diliyorum. Bu barbarlığı kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı
GÜNDEM
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı

İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
FOTOĞRAF 10
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Dilovası Belediyesi ekipleri, geçen yıl haziran ayında İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Dilovası ilçesi Köseler Köyü’ndeki çiftliğinde incelemelerde bulundu.
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Türkkan’a ait Nezir Ağa Et Entegre Besicilik'te yapılan incelemede ekipler, 28 bin metrekarelik alandaki 15 yapının kaçak ve çiftliğin bir kısmının da TOKİ arazisinde olduğunu belirledi. 15 kaçak yapı için 662 bin 794 TL ceza uygulandı.
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ı. Kaçak yapıların yıkımına karar verildi, şirketin başvurusu üzerine Kocaeli 1. İdare Mahkemesi yıkım kararını durdurdu.
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Kaçak olduğu iddia edilen çiftliğin tahliye edilmesi için verilen süre dolunca dün bölgeye jandarma, belediye ve elektrik dağıtım ekipleriyle iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin çiftlikteki incelemesinde kaçak olduğu belirlenen yerlerin yıkılmasına karar verildi.
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Yıkımdan önce, çiftlikteki malların çıkarılması için süre istendi. Öğleden sonra tahliye işleminin başlamasıyla çiftlikteki büyükbaş hayvanlar ve bazı eşyalar, çiftlik çalışanlarınca kamyonlara yüklenip tahliye edildi.
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EKİPLER YIKIM İŞLEMİNE BAŞLADI <br> <br> Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından bugün saat 11.00 sıralarında yıkım ekibi, iş makineleri ve kamyonlarla çiftlik önüne geldi.
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Bu sırada çok sayıda jandarma ekibi de çiftlik içerisinde ve çevresinde, güvenlik önlemi aldı.
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Yıkım ekibiyle çiftlik yetkilileri arasında yapılan kısa bir toplantının ardından kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımına başlandı.
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İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
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İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
Kocaeli'de, İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımına başlandı.


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