İYİ Partili Türkkan’ın korumalarının gazeteciye saldırısına Altun'dan sert tepki: Bu barbarlığı kınıyorum
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası’nda yer alan çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımını takip eden gazeteci Mustafa Uslu, Türkkan’ın korumalarının saldırısına uğradı. Uslu, Türkkan'ın 4 korumasının "Sen nasıl çekim yaparsın" diyerek üstüne yürüdüğünü söyledi. Yüzü kanlar içinde kalan ve vücudunda yaralar oluşan Uslu, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Büyük tepki toplayan olayla ilgili açıklamada bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Muhabir Mustafa Uslu’ya şifalar diliyorum. Bu barbarlığı kınıyoruz” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan’ın şoförünün aralarında olduğu 4 çalışan tarafından feci şekilde darp edildi.
"Bu barbarlığı kınıyoruz"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İHA muhabirine yapılan çirkin saldırıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı. Fahrettin Altun, paylaşımında, “Görevi başında saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darp edilen İHA muhabiri Mustafa Uslu’ya şifalar diliyorum. Bu barbarlığı kınıyoruz” ifadelerini kullandı.
Görevi başında saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darp edilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu’ya şifalar diliyorum.