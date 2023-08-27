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İYİ Partili Özlale 'konuşursam gündem oluruz' dedi sunucu araya girdi: İmamoğlu ve Yavaş bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, CHP ile partileri arasında yaşanan gerilimi daha da tırmandıracak açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kendileri için bir hükmü kalmadığını vurgulayan Özlale, "Ekrem ve Mansur Bey, bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır. Biz onları seçimde desteklemezsek, bu bizim için bir tezat oluşturmaz." diye konuştu. Sözlerinin devamında, "Yaşananları biraz daha açabilirim konuşursam da TT oluruz" ifadelerini kullanan Özlale'nin sözlerinin programın sunucusu tarafından bölünmesi de dikkat çekti.

22:23 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
İYİ Partili Ümit Özlale, ittifak ortakları CHP'yi sert sözlerle hedef aldı.

İYİ Partili Ümit Özlale, ittifak ortakları CHP'yi sert sözlerle hedef aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmayları tarafından ittifak konusunda net bir tavır konulacakmış gibi lanse edilen konuşmasıyla yine kafaları karıştırdı. Kılıçdaroğlu'nu koltuk sevdalısı olmakla, İmamoğlu ve Yavaş'ı da cesur davranmamakla suçlayan Akşener, “Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim” dedi. Akşener'in, yerel seçimlerde kendi kadrolarıyla milletin huzuruna çıkacaklarını söylemesine rağmen, tüm partilere "ayrı ayrı seçimlere girelim, biz varız, sizleri de bekleriz" demesi, yerel özellikler ve taleplerde işbirliği olabileceğini söylemesi soru işareti oluşturdu.

Gelişmelere ilişkin katıldığı Halk TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, CHP ile yaşanan gerilimi daha da tırmandıracak açıklamalarda bulundu.



"İmamoğlu ve Yavaş bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır"

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kendileri için bir hükmü kalmadığını vurgulayan Özlale,
"Ekrem ve Mansur Bey, bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır. Biz onları seçimde desteklemezsek, bu bizim için bir tezat oluşturmaz."
diye konuştu.

İYİ Partili Özlale 'konuşursam gündem oluruz' dedi sunucu araya girdi

Özlale,
"Rahatlıkla kazanabileceğimiz seçimi kaybettik. Mart başında hangi anket şirketine bakarsanız bakın Erdoğan karşısında kazanması en zor adayı bize aday olarak son ana kadar saklayıp ondan sonrasında da söylediler. Yaşananları biraz daha açabilirim konuşursam da TT (Trend topic - Twitter-X'te gündem olma) oluruz"
ifadelerini kullandı.
Özlale'nin bu sözlerinin programın sunucusu Sinem Fıstıkoğlu tarafından,
"Siz başlıkları açarsınız da Sayın Sezgin Tanrıkulu'na döneyim isterseniz"
diyerek bölünmesi de dikkat çekti.

Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız
Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, günler öncesinden 'Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağı' vurgusuyla duyurulan programda konuştu. Partisinin yerel seçimlere yalnız gireceğini açıklayan Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız" dedi. Eski ortaklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püsküren Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında ihanetle, iş birlikçilikle, iktidara yanlamakla suçlandık. " ifadelerini kullandı.


#Ümit Özlale
#İYİ Parti
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#Meral Akşener
#Mansur Yavaş
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