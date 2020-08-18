İYİ Partili Yalım, HDP'li İlçe Başkanı Duman konuşurken maskesini atıp alanı terk etti

İstanbul Avcılar'da 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için bir anma programı düzenledi. Ancak etkinlikte Millet İttifakı içinde HDP krizi yaşandı. Program Avcılar HDP İlçe Başkanı Şemsettin Duman da söz aldı. Ancak Duman'ın konuşması esnasında, İYİ Parti Avcılar İlçe Başkanı Serkan Yalım, tepki gösterdi. Duman'ın konuştuğu sırada, önce sırtını dönen Yalım, aniden maskesini çıkararak alanı terk etti.

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HDP'li Duman: "Tepki göstermesi yersiz"

HDP'li Duman ise İYİ Parti'li Yalım'ın arkasından, "Burada bu acıyı bile bizim ortaklaşmamamız gerçekten büyük bir acıdır. Ben uzatmayacağım, arkadaşların böyle tepki göstermesi gerçekten yersizdir. Biz acılarımızda bile bir araya gelemezsek, o zaman nasıl bir olacağız?" ifadelerini kullandı.

OYNAT “Akşener’e İYİ Parti-HDP ile işbirliğini sordum: ‘Ülkücüler belediyelerden iş istemiyorum demiyor’ dedi” İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden İsmail Ok, partisinden istifa etme sürecini anlattı. İYİ Pari Genel Başkanı Akşener'e bir toplantı sırasında HDP ile ittifak yapılmasından duyduğu rahatsızlığı belirttiğini aktaran Ok, şu ifadeleri kullandı: Sn. Akşener, 'Ülkücüler belediyelerden iş istemiyorum' demiyor ama, dedi. Ve bu söz benimle mezara gidecekti fakat söylüyorum; 'Ülkücüler hiçbir şey üretmiyor' dedi. BiP'te paylaş

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