İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu: Rusya’da gözaltına alınan gazetecilerimiz Nazgül ve Emin’in takipçisiyiz

GZT editörleri Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak, Türk topluluklarının kültürlerini vlog haline getirmek için gittikleri Rusya'da 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Geri gönderme merkezindeki hücrelerde insan haklarına aykırı şekilde ağır şartlarda tutulan Kenzhetay ve Karaçak'ın serbest bırakılması için destek mesajları yağıyor.

"TAKİP EDECEĞİZ"

Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da olayın takipçisi olduğunu söyledi.

OYNAT 00:24 İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu: Gazetecilerimiz Nazgül ve Emin’in Rusya’da gözaltına alınmasının takipçisiyiz Vlog çekimi için gittikleri Rusya'da gözaltına alınan GZT editörleri Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak'la ilgili İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu açıklamada bulundu.



Basın toplantısı düzenleyen Ağıralioğlu, olayın takipçisi olduklarını belirterek, “Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak, iki gazeteci Rusya'da gözaltına alındı. Onlarla ilgili duyuru yapmak boynumuza borçtur. Güzel faaliyetlerini ekrandan takip ettiğimiz gazetecilerle ilgili hassasiyetimiz var. Süreci hem Dışişleri nezdinde hem de kamuoyunda takip edeceğiz” dedi. BiP'te paylaş

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Ağıralioğlu, "Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak, iki gazeteci Rusya’da gözaltına alındı. Onlarla ilgili duyuru yapmak boynumuza borçtur. Güzel faaliyetlerini ekrandan takip ettiğimiz gazetecilerle ilgili hassasiyetimiz var. Süreci hem Dışişleri nezdinde hem de kamuoyunda takip edeceğiz" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Dünyadaki Türk topluluklarının kültürlerini vlog haline getirmek isteyen Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak ilk olarak Rusya'ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'ne gitti.

GZT'de editörlük yapan ve Türkiye'de küçük Türk topluluklarının kültürel varlığı üzerine yüksek lisansına devam eden Kenzhetay ve yine GZT'de editörlük yapan Karaçak, Yakutistan ve Altay'daki halkın müzik, dans ve yemeklerine dair çekim yaptı.

Vlogları için materyal toplayan editörler, Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'nde kaldıkları otelin önünde Rus terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'CASUSLUK SUÇLAMASI'

Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'nde 16 Aralık Perşembe günü gerçekleşen olayda, GZT editörleri Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak'ın eşyalarına el kondu, bütün verileri silindi ve kendilerine 'casusluk' suçlaması yöneltildi.

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ZORLA BELGELER İMZALATILDI

Karaçak ve Kenzhetay'a taleplerine rağmen avukat tayin edilmedi. Editörlerin kendi avukatlarına ulaşmasına da izin verilmedi. Rusça konuşmayan Karaçak'a Türkçesi iyi olmayan bir tercüman atandı ve editörlere baskı altında 'suçun kabulüne ilişkin' belgeler imzalatıldı.

SÜRECİ UZATIYORLAR

Editörler Cuma günü 'formalite bir mahkeme' tarafından sınır dışı edilmek üzere Hakasya'nın başkenti Abakan'daki 'geri gönderme merkezine' sevk edildi ve ayrı hücrelere kondu. Editörlere, '10 gün gözaltı süresinin ardından' sınır dışı edilecekleri söylendi. Ancak Kenzhetay ve Karaçak'tan gelen bilgilere göre Rus makamları 10 günlük sürenin uzaması için süreci yavaşlatıyor.

TUVALETTE BİLE KAMERA VAR

Karaçak ve Kenzhetay, kaldıkları hücrelerde ısıtmanın olmadığını, hasta olmaları için havalandırmanın açıldığını, sıcak su bulunmadığını, günde iki kez hava almak için dışarı çıkabildiklerini ve sürekli olarak telefonlarının karıştırıldığını ifade etti. Öte yandan kaldıkları hücreler 7/24 kamerayla izleniyor ve mahremiyetleri ihlal ediliyor.

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DÜNYA GZT editörlerine Rusya'da 'casusluk' suçlamasıyla gözaltı: Ağır şartlarda tutuluyorlar