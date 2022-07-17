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POLİTİKA

İYİ Parti'nin 'anket' oyununu Sabahattin Önkibar açığa çıkardı: Büyük paralarla oy oranlarının yükseltilmesini istediler

Gazeteci Sabahattin Önkibar, İYİ Parti'nin Metropol, Avrasya, ORC, AREA gibi bazı anket şirketlerini ziyaret ettiğini öne sürdü. "Firmalardan İYİ Parti'yi her hafta kademe kademe yükseltip ana muhalefete taşınması ve Zafer Partisi'ne hiç yer verilmemesi istenmiş." diyen Önkibar, bunun karşılığında büyük paralar vaat edildiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partinin anket oyununu Sabahattin Önkibar açığa çıkardı: Büyük paralarla oy oranlarının yükseltilmesini istediler
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Muhalif kimliği ile tanınan gazeteci Sabahattin Önkibar, İYİ Parti'nin seçim öncesi hazırladığı 'anket' oyununu anlattı.

Sosyal medya üzerinden bir video yayınlayan Önkibar, Meral Akşener'e çok yakın olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın, Metropol, Avrasya, ORC, AREA gibi bazı kamuoyu araştırma şirketlerinin başkanlarını ziyaret edip seçim öncesi mutabakata vardığını öne sürdü.

BÜYÜK PARALAR VAAT EDİLDİ

Önkibar, "Bu siyasi anket firmalarından İYİ Parti'yi her hafta kademe kademe yükseltip ana muhalefete taşınması, Zafer Partisi'ne hiç yer verilmemesi istenmiş. Ve de karşılığında büyük ödemeler, paralar vaat edilmiş." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin 'anket' oyununu Sabahattin Önkibar açığa çıkardı: Büyük paralarla oy oranlarının yükseltilmesini istediler
OYNAT 00:42
İYİ Parti'nin 'anket' oyununu Sabahattin Önkibar açığa çıkardı: Büyük paralarla oy oranlarının yükseltilmesini istediler
Gazeteci Sabahattin Önkibar, İYİ Parti'nin Metropol, Avrasya, ORC, AREA gibi bazı anket şirketlerini ziyaret ettiğini öne sürdü. 'Firmalardan İYİ Parti'yi her hafta kademe kademe yükseltip ana muhalefete taşınması ve Zafer Partisi'ne hiç yer verilmemesi istenmiş.' diyen Önkibar, bunun karşılığında büyük paralar vaat edildiğini söyledi.

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