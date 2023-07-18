İYİ Parti'nin küfürbaz milletvekili Lütfü Türkkan CHP ile ittifak istemiyor

Yİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan yerel seçimlerde ittifaka karşı çıktı
Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür ettiği için gündem olan ve uzun süre eleştirilen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
'İttifak partinin müstakil olarak büyümesine zarar verir'
Türkkan, bunun kendisi ve kendisi gibi partiyi iktidar yapmak için yola koyulanların hiç arzu etmediği bir durum olduğunu ifade etti.