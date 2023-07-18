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İYİ Parti'nin küfürbaz milletvekili Lütfü Türkkan CHP ile ittifak istemiyor

Şehit yakına ettiği küfürle hafızalara kazınan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, partisinin yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmaması gerektiğini savundu. "İttifak yapmak partinin bundan böyle müstakil olarak büyümesine çok büyük zarar verir." diyen Türkkan, "Bu da; ben ve benim gibi bu partiyi iktidar yapmak için yola koyulanların hiç arzu etmediği bir durumdur." ifadelerini kullandı.

15:16 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Yİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan yerel seçimlerde ittifaka karşı çıktı

Yİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan yerel seçimlerde ittifaka karşı çıktı

Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür ettiği için gündem olan ve uzun süre eleştirilen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

'İttifak partinin müstakil olarak büyümesine zarar verir'

Partisinin yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmaması gerektiğini savunan Türkkan,
"İyi Parti’nin yerel seçimlerde CHP ile tekrar ittifak yapması; bir kaç belediyenin alınmasına vesile olabilir, o belediyelerde görev alacak arkadaşları da mutlu edebilir. Ancak partinin bundan böyle müstakil olarak büyümesine çok büyük zarar verir."
dedi.

Türkkan, bunun kendisi ve kendisi gibi partiyi iktidar yapmak için yola koyulanların hiç arzu etmediği bir durum olduğunu ifade etti.



#Lütfü Türkkan
#İYİ Parti
#CHP
7 dakika önce
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