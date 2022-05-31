İYİ Partli Çıray’dan ittifak ortağı CHP'li belediyeye tepki: İzmir kokuyor

CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir'i esir alan kötü kokular ittifak ortaklarının da tepkisini çekti. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Modern, medeni İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

'İZMİRLİLER YÜZLERCE MESAJ ATTI'

Çıray, "İzmirliler bana yüzlerce mesaj yazarak "Siz İzmir Milletvekili olarak bu kadar bariz bir sorunu görmezden gelerek görevinizi yapmıyorsunuz " dediler Bunun bariz bir sorunu görmezden gelerek görevinizi yapmıyorsunuz, dediler. Bunun üzerine sorunu önce kapalı ortamlarda, şimdi de burada dile getirdim. İlgili kurum gereğini yapacaktır." ifadelerini kullanarak İzmir Büyükşehir Belediyesini ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliğini Bakanlığını etiketledi.