Gündem İYİ yıpratıyor CHP Akşenerin çıkışlarından rahatsız
ANKARA

İYİ yıpratıyor: CHP Akşener'in çıkışlarından rahatsız

6’lı masada yeni gündem büyük ortaklar CHP ve İYİ Parti arasında isimlerin yıpratılması. CHP koridorlarında İYİ Parti ve Akşener’in çıkışları ve verdiği karelerle hem Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi başkanları hem de Kılıçdaroğlu’nu yıprattığı düşünülüyor.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
İYİ yıpratıyor: CHP Akşenerin çıkışlarından rahatsız
​​6’lı masada yeni gündem büyük ortaklar CHP ve İYİ Parti arasında isimlerin yıpratılması.

6’lı masada yeni gündem büyük ortaklar CHP ve İYİ Parti arasında isimlerin yıpratılması. CHP koridorlarında İYİ Parti ve Akşener’in çıkışları ve verdiği karelerle hem Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi başkanları hem de Kılıçdaroğlu’nu yıprattığı düşünülüyor. Onuncu toplantısında cumhurbaşkanı adayı ile ilgili istişarelere başlandığını duyuran 6’lı masa söz konusu adayın açıklanmamasına gerekçe olarak Cumhur İttifakı’nca yıpratılacağı endişesine bağlarken kendi içinde de yıpratma tartışması yaşıyor. Bu konuda CHP’den İYİ Parti’ye yönelik eleştirel değerlendirmeler dikkat çekiyor. CHP koridorlarında büyükşehir belediye başkanları aday olacaksa bile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kazanabilecek aday çıkışı ve Saraçhane olayından sonra bu isimlerin çok yıprandığı ileri sürülüyor.

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