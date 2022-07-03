İyilik yarışı Kızılay’la hayır mağazasına dönüştü

Her yaştan ihtiyaç sahibi için hazırlanan giyecekler için Küçükçekmece Belediyesine ait Sefaköy Kapalı Pazarı içerisindeki bir dükkan, giyim mağazasına dönüştürüldü.

Yardım gönüllülerini bir araya getiren Türk Kızılayı Küçükçekmece Şubesi, Kurban Bayramı öncesinde, ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokundu. İmkanı kısıtlı olan ailelerin bayramı yeni elbiselerle geçirmesini hedefleyen Kızılay gönüllüleri, bu amaçla hayırseverlerin kapılarını çaldı.

Ülkemizdeki önemli giyim markalarının sahiplerinin de katkısıyla, binlerce ürün bağışı alındı. Her yaştan ihtiyaç sahibi için hazırlanan giyecekler için Küçükçekmece Belediyesine ait Sefaköy Kapalı Pazarı içerisindeki bir dükkan, giyim mağazasına dönüştürüldü.

BİN 800 AİLEYE YENİ KIYAFET

Günlerdir gece gündüz demeden çalışan Kızılay ekibi, elbiseleri depolardan yeni açılan giyim mağazasına taşıdı. Ekipler bir yandan da ilçedeki ihtiyaç sahiplerini tespit etti. Maddi sorunu olan ailelere ulaşmak için mahalle mahalle çalışma yapan ekipler, Küçükçekmece Kaymakamlığından da yardım aldı. Çalışmalarda bin 800 aile tespit edildi. Tespit edilen ailelerin her bir ferdi için ayakkabı ve 2 parça elbiseden oluşan 3 parça giyecek hediye edileceği belirtildi.

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AÇILIŞI YAPILDI

Hayırsever iş insanları ve Kızılay gönüllülerinin hayata geçirdiği Küçükçekmece Belediyesi’nin yer temin ederek katkı sağladığı mağazanın açılışı dün yapıldı. Açılış törenine Türk Kızılayı İstanbul Başkanı Kadem Ekşi, Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi katıldı.

"ÇOCUKLARIN GÜLÜMSEMESİ İÇİN"

Mağaza açılışının ev sahipliğimi yapam Türk Kızılayı Küçükçekmece Şubesi Başkanı Hüseyin İpek yapılan çalışmayla ilgili, "Bayramlar, insanların mutlu olduğu günlerdir. Özellikle bu günlerde çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme çok kıymetlidir. Çocukluğumuzda, uyurken bayramlıklarımız başucumuzda olurdu. Bu bayram öncesinde de özellikle çocuklarımızı mutlu etmek istedik. Aileleriyle bayrama yeni elbiselerle girsinler istedik. Kızılay gönüllüsü arkadaşlarım bu mağaza yetişsin diye gece gündüz demeden çalıştı. Büyük emek verdi. Ve şükürler olsun yetiştirdik. Yorucu bir süreçti fakat, çocuklarımızın yüzündeki gülümseme tüm yorgunluğumuzu aldı" diyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.