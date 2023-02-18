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İzinsiz bağış yapay zekâ radarında

Depremde ortaya çıkan bağış fırsatçıları TÜBİTAK’ın geliştirdiği özel bir uygulama ile tespit ediliyor. TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve kullanılan sistemde, öncelikle Twitter mesajlaşma ortamında kullanıcıların “yardım”, “destek”, “AFAD”, “Kızılay”, “AHBAP” ve “AKUT” gibi anahtar kelimeleri içeren mesajları toplanıyor.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
04:00 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Depremde ortaya çıkan bağış fırsatçıları TÜBİTAK’ın geliştirdiği özel bir uygulama ile tespit ediliyor. ‘Twitter analizi uygulaması’ ile sosyal medya hesapları üzerinden valilikler onaysız çağrı ve taleplerle kazanç peşinde olanlar yapay zekâ ile belirleniyor. AFAD, Kızılay ve diğer STK’ların adını kullanarak bağış toplayan, şüpheli hesap ve paylaşımlar BTK’ya tek tek raporlanıyor.

'ANAHTAR' KELİMELER TAKİPTE

TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve kullanılan sistemde, öncelikle Twitter mesajlaşma ortamında kullanıcıların “yardım”, “destek”, “AFAD”, “Kızılay”, “AHBAP” ve “AKUT” gibi anahtar kelimeleri içeren mesajları toplanıyor. Optik karakter taramanın da bulunduğu farklı yöntemlerle resim içerisinde yer alan metinde yardım kuruluşları ismi ve verilen IBAN bilgisi yorumlanmak üzere çıkarılıyor. Bu IBAN bilgisi ilgili yardım kuruluşunun resmi IBAN bilgisi ile karşılaştırılıyor. Uyuşmayan şüpheli bilgileri içeren mesajlar tespit edilerek BTK’ya raporlanıyor.


#Deprem
#Yardım
#Bağış
#Yapay Zeka
36 dakika önce
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İzinsiz bağış yapay zekâ radarında
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