Gündem İzlanda kökenli soğuk hava dalgası Türkiyeyi soğutacak Meteorolojiden gün gün uyarı
BALİKESİR

İzlanda kökenli soğuk hava dalgası Türkiye'yi soğutacak: Meteoroloji'den gün gün uyarı

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre Balıkesir ve Kuzey Ege’de bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve Pazartesi günü sabah saatlerine kadar kuvvetli fırtınanın beklendiği belirtildi. Meteoroloji'den bölge için yapılan uyarıda "Hafta sonu kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden inen İzlanda kökenli alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin etkisine girmesi bekleniyor. Cumartesi günü kuvvetli lodosla birlikte kıyı kesimlerde başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, pazar günü bölge genelinde görülmesi bekleniyor. Pazar günü rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü beklenen yağışların kıyı illerinde gök gürültülü sağanak şeklinde ve kuvvetli olacağı, fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi İHA
Balıkesir ve Kuzey Ege için fırtına ve yağış uyarısı
Balıkesir ve Kuzey Ege için fırtına ve yağış uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve Kuzey Ege’de yağışlı sistem ve fırtına beklenildiği uyarısı yaptı.

FIRTINA UYARISI


  • Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve Pazartesi günü sabah saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Fırtınanın 21.12.2019 18:00 civarı başlayacağı ve 23.12.2019 Salı günü sabah saatlerinde biteceği tahmini yapıldı.

İZLANDA KÖKENLİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Hafta sonu sis dağılıyor, yağışlı sistem ve fırtına geliyor
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana Yurdumuz üzerinde bulunan yüksek basınç merkezi nedeniyle yağışsız geçen, bölgemizin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere oluşan sisin bu hafta sonundan itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Bölgemizin bu hafta sonu kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden inen İzlanda kökenli alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin etkisine girmesi bekleniyor. Cumartesi günü kuvvetli lodosla birlikte kıyı kesimlerde başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, 22.12.2019 Pazar günü Bölge genelinde görülmesi bekleniyor. Pazar günü rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde (60-80 yer yer 100 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. 23.12.2019 Pazartesi günü beklenen yağışların kıyı illerinde gök gürültülü sağanak şeklinde ve kuvvetli olacağı, rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde (60-90 km/saat) esmesi bekleniyor. Yağışların önümüzdeki hafta ortasına kadar yağmur ve sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Yüksek basınç ve sıcak hava nedeniyle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı havayla birlikte hafta başında batı bölgelerimizden başlayarak azalması ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri seviyesine inmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı yayımlanacak meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gereken tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir" açıklaması yapıldı.

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle olacak:

ANKARA: 12, Parçalı ve az bulutlu,, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

İSTANBUL: 18, Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu.

İZMİR: 17, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

EDİRNE: 14 Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ: 17, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 18, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

MUĞLA: 15, Parçalı zamanla çok bulutlu.

ADANA: 20, Az bulutlu.

ANTALYA: 19, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 5, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

KONYA: 12, Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli.

SİVAS: 11, Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli.

KASTAMONU: 19, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

ZONGULDAK: 19, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 18, Az bulutlu ve açık.

TRABZON: 16, Az bulutlu ve açık.

ERZURUM: 7, Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

KARS: 11, Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

MALATYA: 9, Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli.

VAN: 8, Az bulutlu.

DİYARBAKIR: 15, Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli.

GAZİANTEP: 17, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 17, Az bulutlu ve açık.

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