Gündem İzlandanın yalanı ortaya çıktı
İSTANBUL

İzlanda'nın yalanı ortaya çıktı

İzlanda cephesi tarafından ortaya atılan 'Konya havalimanı onaylı bir meydan değil, İzlanda'da kayıtlı değil' iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli takım kafilesinin bagajları inceleme odasından çıkartılıyor.
Milli takım kafilesinin bagajları inceleme odasından çıkartılıyor.

Konya Havalimanı’nın ICAO tarafindan onaylı ve DHMİ tarafından isletilen bir meydan olduğunu öğrenildi.

Uzmanlar, İzlanda’da yaşanan olayın sivil havacılık bağlamında değil de siyasi açıdan değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Keflavik Havalimanı’nda kontrolün bu kadar uzamasının Türklere Avrupa'nın hala ön yargılı olmasından kaynaklandığı görüşü hakim.

İzlanda Ulusal Havaalanı ve Hava Navigasyon Servis Sağlayıcısı ISAVIA, milli takım kafilesinin 2 saat değil 80 dakika bekletildiğini açıkladı. Tüm sürecin 19.40 ile 21.00 arasında tamamlandığını belirten ISAVIA, bu sürecin bile uzun olduğunu kabul etti.

A Milli Futbol Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 9 Ekim 2016 tarihinde İzlanda ile yapacağı maç için yine başkent Reykjavik'e uçmuş ancak herhangi bir problem yaşamıştı.

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Milli Savunma Bakanlığınca, Hakkari sınırında bir üs bölgesine bölücü teröristler tarafından yapılan saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta'nın tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

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