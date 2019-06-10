İzlanda'nın yalanı ortaya çıktı

Konya Havalimanı’nın ICAO tarafindan onaylı ve DHMİ tarafından isletilen bir meydan olduğunu öğrenildi.

Uzmanlar, İzlanda’da yaşanan olayın sivil havacılık bağlamında değil de siyasi açıdan değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Keflavik Havalimanı’nda kontrolün bu kadar uzamasının Türklere Avrupa'nın hala ön yargılı olmasından kaynaklandığı görüşü hakim.

İzlanda Ulusal Havaalanı ve Hava Navigasyon Servis Sağlayıcısı ISAVIA, milli takım kafilesinin 2 saat değil 80 dakika bekletildiğini açıkladı. Tüm sürecin 19.40 ile 21.00 arasında tamamlandığını belirten ISAVIA, bu sürecin bile uzun olduğunu kabul etti.

A Milli Futbol Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 9 Ekim 2016 tarihinde İzlanda ile yapacağı maç için yine başkent Reykjavik'e uçmuş ancak herhangi bir problem yaşamıştı.