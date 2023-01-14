İzmir açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Şebnem Korur Fincancı: Söylediklerimden pişman değilim

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 'kimyasal silah kullandı' iftirası atan Türk Tabipleri Birliği(TTB) Eski Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 'Pişman mısınız' sorusuna yanıt verdi. 'Hayır neden pişmanlığım olsun. Ben tıbbi bir değerlendirme yaptım' ifadelerini kullanan Fincancı, 'kimyasal silah' değil 'kimyasal madde var' dediğini söyledi.



