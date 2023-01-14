Gündem İzmir açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
İZMİR

İzmir açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Merkezi AA
İzmir açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 40 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme'de 82 düzensiz göçmen yakalandı

Ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında da sahil güvenlik botu tarafından tespit edilip durdurulan hareketli lastik bot ve yelkenli teknedeki 82 düzensiz göçmen ise yakalanıp karaya çıkarıldı.

Yelkenli tekneyle yasal olmayan yollarla ülkeyi terk etmeye çalıştığı belirtilen 1 kişi de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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