İzmir açıklarında can pazarı: Göçmenler Karaada'ya sığındı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından geri itilen can salında sürüklenen 17 düzensiz göçmen, kendi imkanlarıyla Karaada'ya çıkarak sığındı. Adaya sığınan göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Mayıs saat 21.45'te Çeşme ilçesinde bulunan Karaada'da bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından adada bulunan 17 düzensiz göçmenin, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salı içerisinde oldukları, sürüklenme anında ise kendi imkanlarıyla Karaada'ya çıktıkları öğrenildi.