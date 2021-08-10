Gündem İzmir açıklarında yelkenli teknede 100 sığınmacı yakalandı
İZMİR

İzmir açıklarında yelkenli teknede 100 sığınmacı yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yelkenli teknede 100 sığınmacı yakalandı.

Haber Merkezi AA
İzmir açıklarında yelkenli teknede 100 sığınmacı yakalandı
İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alaçatı açıklarında bir yelkenli tekne, ekipler tarafından durduruldu.

Karaya çıkarılan teknedeki 100 yabancı uyruklu işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA

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