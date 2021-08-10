İzmir açıklarında yelkenli teknede 100 sığınmacı yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alaçatı açıklarında bir yelkenli tekne, ekipler tarafından durduruldu.

Karaya çıkarılan teknedeki 100 yabancı uyruklu işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA

DÜNYA Göçmenleri ıssız adaya terk ettiler

GÜNDEM Yolcu otobüsünde 68 kaçak göçmen yakalandı

DÜNYA Yunanistan göçmenleri ıssız adaya bıraktı

GÜNDEM AB’den Türkiye’de kalsınlar çabası

GÜNDEM ABD’nin Afgan oyunu: Türkiye hiç kimsenin bekleme odası değil

DÜNYA Belçika AB'nin Türkiye ile anlaşmasını Afgan mültecilere genişletmesini istedi

GÜNDEM Tır dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı