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Şehit polis Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can törenle anıldı - İzmir haber

İzmir Adalet Sarayı şehitleri anıldı

İzmir Adliyesine yönelik geçen yıl terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can için anma töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldı.

Haber MerkeziAA
İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için anma töreni düzenlendi.
İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için anma töreni düzenlendi.

İzmir Adliyesine yönelik geçen yıl terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can için anma töreni düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı İzmir Adalet Sarayı'ndaki törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Başbakan Binali Yıldırım'ın 5 Ocak 2017'de İzmir'de yaşanan terör saldırısının ardından Türk milletinin terör karşısında bir kez daha kenetlendiği, saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in kahramanlığıyla İzmir'in adeta ikinci Hasan Tahsin'i olduğunu belirten ve Sekin ile Musa Can başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet dileyen mesajı okundu.

Daha sonra kahramanlığıyla büyük bir felaketin önüne geçen şehit polis memuru Fethi Sekin anısına İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan video, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği iş birliğinde hazırlanan "C Kapısı" adlı belgesel ile İzmir Adliyesi personelinin seslendirdiği "Şehitler için söyle" klip gösterildi.

Sekin'in hayatı ile olaya yakından tanıklık eden adliye personeli ve bölgede görevli polislerin hatıralarının da yer aldığı gösterimlerde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şehit Sekin ile Can'ın ailelerinin de duygulandığı gözlendi.

İçişleri Bakanı Soylu

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın ailelerini emanet olarak gördüklerini, aziz milletin vefasını göstereceklerini belirtti.

Anadolu'yu medeniyeti ile güzelleştiren, Çanakkale'yi destanıyla, Osmanlı'yı adaletiyle bütünleştiren, Mustafa Kemal Atatürk'ü gaziliği ile anan ve maneviyata değer veren bir milletin mensubu olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Elbette ki bu büyük millete kendi yürüyüşünde engel olmaya çalışanlar, bizim yüzümüzün gülmemesi, çocuklarımıza sevgimizi göstermememiz, bizi tarihimizle övünmememiz, geleceğimize ait umutları yeşertmememizi isteyenler olacak. Bunlar bir gün 15 Temmuz'da demokrasimizi, bir gün adalet sarayına saldırıp adaletimizi, kardeşliğimizi elimizden almaya çalışacaklar. Ama başaramadıklarını, başaramayacaklarını görüyoruz, bu toplum bize gösteriyor."

Soylu, Şehit Fethi Sekin ile Musa Can'ın anısını gelecek nesillere de aktaracaklarını dile getirerek, ay yıldızlı bayrağın hür ve özgür dalgalanmasını sağlayan, evlatlarını dualarla vatana göreve gönderen ailelere minnet ve şükran duyduklarını dile getirdi.

Büyük bir milletin mensubu olarak bazı şeylere tahammül edemeyeceklerini kaydeden Soylu, "Bu ülkenin bir evladı olarak, bir İçişleri Bakanı olarak değil söylemek istediğim bir şey var, (İzmir Adalet Sarayı) buranın mahkemelerinin terörist olarak nitelendirdiği insanlara, terörist olarak karar verdiği insanlara ve onları şirin gösterme çabalarına tahammül edemeyeceğimizi, etmeyeceğimizi ve bedeli ne olursa olsun bununla mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehitlerin anısı önünde saygıyla eğildiğini belirterek, "Allah bir daha böyle acıları bu büyük millete yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

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"Terörün hain oyunlarını el birliği ile yıkacağız"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise şehitler Sekin ve Can'a Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diledi.

Fethi Sekin'in vatanseverliği, görev aşkı ve dikkatiyle İzmir'i ve Türkiye'yi büyük bir faciadan ve acıdan koruduğunu ifade eden Gül, şehidin, kalleş kurşunlara kendisini siper ettiğini vurguladı.

Şehit mübaşir Musa Can'ın insanlara hizmet için mesaide bulunduğu sırada kör bir kurşunla hayatını kaybettiğini ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Biz biliyoruz ki bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu topraklarda özgürce bağımsızca yaşıyorsak şehitlerimizin uğruna verdikleri canlar sayesinde. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda Hasan Tahsin ilk kurşunu sıktı ve istiklal meşalesini yaktıysa, Ömer Halisdemir 15 Temmuz'da işgal güçlerine karşı direndiyse bu hain işgalcilere karşı Fethi Sekin'in duruşu da aynı manayı taşımaktadır. Anadolu topraklarında Fethi Sekinler, Hasan Tahsinler asla ve asla bitmeyecektir. 'Ya istiklal ya ya ölüm' diyerek Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı mücadelesi yaptığı günlerde nasıl bu vatan için canını feda eden yiğitler kahramanlar varsa, kıyamete kadar bu topraklarda asla bu vatan için canını feda eden kahramanlar eksik olmayacaktır."

Türkiye'nin bekası için bu milletin nasıl bedeller ödediğinin bir kez daha gözler önüne serildiğini kaydeden Gül, şöyle devam etti:

"İster FETÖ, ister DEAŞ, ister PKK hangi terör örgütü olursa olsun, canıyla bu millet için memleket için nasıl kahramanlar çıktığını dost ve düşman gördü. Terör nasıl ülkeye, millete ve devlete diz çöktürmek için hain kumpaslar kuruyorsa biz de daha fazla kenetlenerek, omuz omuza durarak bir, beraber ve diri olarak bu terörün hain oyunlarını el birliği ile yıkacağız. 15 Temmuz'da nasıl TBMM gazi olduysa bugün de geçen yılki saldırıda gazi olan İzmir adliyesi personelimize 'geçmiş olsun' diyorum. Bizim inancımıza göre şehitler ölü değildir, Fethi Sekinler, Musa Canlar bütün şehitlerimiz diridirler. Bu vatan diz çökmeyecek istiklal marşımız dinmeyecek bayrağımız inmeyecek."

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