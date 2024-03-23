İzmir adayı Dağ'dan CHP'li Özel'e 'panik' göndermesi: Seçim yaklaştıkça bana olan sevgisi artıyor

"Çiğli'deki gençlik kollarının yapmış olduğu süreçten benim sonradan haberim oldu. Tabii biz de gençlik kollarından geliyoruz. Böyle esprili şeyler bu süreçlerde olur. Bizim için de espriyle bakacağımız, gülüp geçeceğimiz işler. Sayın Özel, 82'inci dakikada PlayStation oynarken siyasete atıldığı için o işlerden çok fazla anlamaz açıkçası. Onun için de biz bunu İzmir demokrasi kültüründe içimizde eritmeyi gayet iyi bir şekilde biliriz."