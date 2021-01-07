İzmir Barosu'ndan Boğaziçililere destek: Provokatörlerin gözaltına alınmasına tepki

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı düzenlenen ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşen eylemlerde, aralarında terör örgütü MLKP bağlantısı da bulunan çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Tepkilerin art arda geldiği olayın yankıları bugün de sürüyor.

"Halkın iradesi yok sayılıyor"

HDP, CHP, ODTÜ ve LGBT'den sonra İzmir Barosu da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek verdi. Yapılan açıklamada, “Halkın iradesini yok sayarak seçilmişlerin yerine kayyum atayan siyasi iktidar; bu kez de akademisyen, öğrenci ve idari personelin görüşünü almaksızın üniversiteye kayyum rektör atayarak; eşit, özgür ve bilimsel eğitimi yok etmek istemektedir” denildi.

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Gözaltına alınanları korudular

Baskılardan birlikte mücadele ederek çıkılabileceği vurgulanırken, “Üniversitelerini karanlığa teslim etmek istemeyen ve iktidarın anti demokratik uygulamasını Anayasal haklarını kullanarak protesto eden öğrencilerin sabah ev baskınlarıyla, evlerinin duvarları ve kapıları kırılarak gözaltına alınmaları; öğrencileri ve kamuoyunu sindirme amacını taşımaktadır. Kayyum rektöre karşı eşit, özgür ve demokratik bir üniversite için toplantı ve gösteri yürüyüşü hakları ile ifade özgürlüklerini kullanan üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin yanındayız” ifadeleri kullanıldı.

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OYNAT 01:34 Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı danslı eylem Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan bir grup, LGBT bayrakları ve rock müzik eşliğinde dans ederek eylem düzenledi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ilginç bir tablo oluşturdu.

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Peygamber'e hakaret etmişlerdi

İzmir Barosu daha önce referandum için hazırladığı bir videoda, Hz.Adem ile Havva'nın yarı çıplak şekilde tasvir edildiği bir karikatürü kullanarak "Eğer Adem 'hayır' diyebilseydi, hepimiz cennette olabilirdik." ifadelerine yer vermişti.

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