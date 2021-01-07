Gündem İzmir Barosundan Boğaziçililere destek Provokatörlerin gözaltına alınmasına tepki
POLİTİKA

İzmir Barosu'ndan Boğaziçililere destek: Provokatörlerin gözaltına alınmasına tepki

Boğaziçi Üniversitesi'ne başlayan eylemler, terör örgütlerinin propagandasına dönüşmüştü. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü olayın yankıları sürüyor. HDP, CHP, ODTÜ ve LGBT üyelerinin destek verdiği eylemlere İzmir Barosu da yaptığı açıklamayla katıldı. Protestoyu provoke eden MLKP üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren baro, birlikte mücadele etme çağrısı yaptı.

Haber Merkezi Diğer
Arşiv
Arşiv

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı düzenlenen ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşen eylemlerde, aralarında terör örgütü MLKP bağlantısı da bulunan çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Tepkilerin art arda geldiği olayın yankıları bugün de sürüyor.

"Halkın iradesi yok sayılıyor"

HDP, CHP, ODTÜ ve LGBT'den sonra İzmir Barosu da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek verdi. Yapılan açıklamada, “Halkın iradesini yok sayarak seçilmişlerin yerine kayyum atayan siyasi iktidar; bu kez de akademisyen, öğrenci ve idari personelin görüşünü almaksızın üniversiteye kayyum rektör atayarak; eşit, özgür ve bilimsel eğitimi yok etmek istemektedir” denildi.

Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından imza kampanyası: Biz de kabul etmiyoruz
GÜNDEM
Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından imza kampanyası: Biz de kabul etmiyoruz

Gözaltına alınanları korudular

Baskılardan birlikte mücadele ederek çıkılabileceği vurgulanırken, “Üniversitelerini karanlığa teslim etmek istemeyen ve iktidarın anti demokratik uygulamasını Anayasal haklarını kullanarak protesto eden öğrencilerin sabah ev baskınlarıyla, evlerinin duvarları ve kapıları kırılarak gözaltına alınmaları; öğrencileri ve kamuoyunu sindirme amacını taşımaktadır. Kayyum rektöre karşı eşit, özgür ve demokratik bir üniversite için toplantı ve gösteri yürüyüşü hakları ile ifade özgürlüklerini kullanan üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin yanındayız” ifadeleri kullanıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı danslı eylem
OYNAT 01:34
Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı danslı eylem
Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan bir grup, LGBT bayrakları ve rock müzik eşliğinde dans ederek eylem düzenledi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ilginç bir tablo oluşturdu.


Peygamber'e hakaret etmişlerdi

İzmir Barosu daha önce referandum için hazırladığı bir videoda, Hz.Adem ile Havva'nın yarı çıplak şekilde tasvir edildiği bir karikatürü kullanarak "Eğer Adem 'hayır' diyebilseydi, hepimiz cennette olabilirdik." ifadelerine yer vermişti.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu: Siyasete CHP'de başladım
GÜNDEM
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu: Siyasete CHP'de başladım

Temel Karamollaoğlu: Boğaziçi'ndeki eylemler makuldür mantıklıdır
GÜNDEM
Temel Karamollaoğlu: Boğaziçi'ndeki eylemler makuldür mantıklıdır

Boğaziçili öğrenci yaşananları anlattı: Üniversiteli olmayanlar zorla girmeye çalışıp polise saldırdı
GÜNDEM
Boğaziçili öğrenci yaşananları anlattı: Üniversiteli olmayanlar zorla girmeye çalışıp polise saldırdı

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Çuhadar’ın da terör propagandası paylaşımları ortaya çıktı
GÜNDEM
Boğaziçi'nde gözaltına alınan Çuhadar’ın da terör propagandası paylaşımları ortaya çıktı
Abone Ol Google News
Görünmez değilsiniz!

Görünmez değilsiniz!

İstanbul Valisi Yerlikaya paylaştı emniyet cezayı kesti.
Microsofta1.5 milyon dolarlık dava

Microsoft'a
1.5 milyon dolarlık dava

Albayrak Grubu yaşadığı mağduriyetler nedeniyle dava açtı.
Türkiyede değilsiniz burası bir demokrasi demişti: Protestocular ofisini basıp masasına not bıraktı

Demirtaş 108 şüpheliyle birlikte yargılanacak

​Erdoğan, Saadet Partili Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.

23.5 milyon kişinin elektrik faturasında yüzde 10 indirim imkanı
Ekonomi

23.5 milyon kişinin elektrik faturasında yüzde 10 indirim imkanı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun serbest tüketici limitinde yaptığı indirim kararı 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Son düzenleme ile ülke genelinde yıllık tüketimi bin 200 kilovatsaatin üzerinde olan 23.5 milyon kişi serbest tüketici oldu. Aylık elektrik faturası 75,11 lira veya üzerinde olan abonelerin kendi elektrik tedarikçilerini seçebileceğine dikkat çekip serbest tüketici olmanın avantajlarını sıralayan uzmanlar uygulama ile faturalarda ise yüzde 10'luk bir fiyat avantajının ortaya çıkabileceğini kaydediyor.
Düzce'de tavuk kümesinde üretilen bu mantar altından pahalı
Gündem

Düzce'de tavuk kümesinde üretilen bu mantar altından pahalı

Uzakdoğuda yaklaşık 2 bin yıldır alternatif tıp tedavisinde kullanılan ve kilosu 3 bin lirayı bulan Ganoderma Lucidum (Kırmızı Reishi) mantarı Düzce Üniversitesi tarafından üretilmeyi başardı. Üzerinde özel bir ekibin çalıştığı mantar için tavuk kümesi üretim haneye çevrildi. Hedef ise yurt dışına ihraç etmek. Geçtiğimiz Mayıs ayında Düzce Üniversitesi merkezi gen bankasına ait Ganoderma Lucidum spawnlarının ilk ekimi gönüllü çiftçi ile beraber gerçekleştirildi. Üretim tamamen organik olarak gerçekleştirilirken, üretim sürecinin hiç bir aşamasında sentetik kimyasal madde kullanılmadı. 2020 Ekim ayında ise ilk hasat yapıldı. Düzce Gölyaka ilçesi Sarıdere Köyü’nde çiftçiye ait atıl durumda bulunan tavuk çiftliği, modern bir mantar üretim tesisi olacak şekilde tasarlandı.
Vali Yerlikaya paylaştı emniyet cezayı kesti: Görünmez değilsiniz
Gündem

Vali Yerlikaya paylaştı emniyet cezayı kesti: Görünmez değilsiniz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sahil yolunda trafikten kaçmak için ters yola giren sürücülerin videosunu hesabından paylaştı. Yerlikaya "Görünmez değilsiniz" diyerek trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.