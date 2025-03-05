İzmir Belediyesinin önünde eylem yapıldı: 'Soyguncular hesap verecek'

"Kentsel dönüşüm modeli üzerine kurulmuş bir sistemdi. Belediyenin garantörlüğü vardı. Zaman içinde inşaatlarımızın akıbetini araştırırken birçok usulsüzlükle karşılaştık. Sonrasında belediye kooperatif modelini durdurdu, anlaşmayı tek taraflı feshetti. Üyelerin hakları yasal faiziyle ödeneceği söylenmesine rağmen bunun nasıl yapılacağı açıklanmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çağrımız, bu sorunu nasıl çözeceğini hukuksal dayanakları ve detaylarıyla açıklamasıdır." İzmir Büyükşehir Belediyesinin Menemen'de yeni bir sosyal konut projesi yapacağını duyurduğunu anımsatan Özkan, "Sayın Başkan, bizim inşaatlarımızın garantörü sizsiniz. Kentsel dönüşümde finansör olarak kurduğunuz kooperatiflerin inşaatlarını yıllardır bitiremediniz. Bizim evlerimiz yarım yamalak dururken, yeni mağdurlar yaratmak için mi Menemen'de inşaat yapacaksınız."