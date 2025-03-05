İzmir Belediyesinin önünde eylem yapıldı: 'Soyguncular hesap verecek'

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendilerini mağdur ettiğini ileri süren 6 ayrı yapı kooperatifinin üyeleri, belediye önünde eylem yaptı.
Büyükşehir Belediyesinin Egemenlik Binası önünde toplanan bir grup, üzerinde "Soyguncular, vurguncular hesap verecek" yazılı pankart açtı, daha sonra slogan attı.
Grup adına açıklama yapan İş Adamları Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Kadir Özkan, 6 kooperatif olarak bir araya geldiklerini söyledi.
'Garanti verilmişti'
Özkan, 6 kooperatifteki 2 bin 500 üyenin mağdur olduğunu, bununla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.