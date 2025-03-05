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İzmir Belediyesinin önünde eylem yapıldı: 'Soyguncular hesap verecek'

İzmir Belediyesinin önünde eylem yapıldı: 'Soyguncular hesap verecek'

14:215/03/2025, Wednesday
G: 5/03/2025, Wednesday
AA
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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendilerini mağdur ettiğini ileri süren 6 ayrı yapı kooperatifinin üyeleri, belediye önünde eylem yaptı.

Büyükşehir Belediyesinin Egemenlik Binası önünde toplanan bir grup, üzerinde "Soyguncular, vurguncular hesap verecek" yazılı pankart açtı, daha sonra slogan attı.

Grup adına açıklama yapan İş Adamları Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Kadir Özkan, 6 kooperatif olarak bir araya geldiklerini söyledi.

'Garanti verilmişti'

Dönemin belediye başkanı Tunç Soyer ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun garanti verdiğini öne süren İzmir Büyükşehir Belediyesine güvenerek kooperatiflere üye olduklarını savunan Özkan, şöyle konuştu:
"Kentsel dönüşüm modeli üzerine kurulmuş bir sistemdi. Belediyenin garantörlüğü vardı. Zaman içinde inşaatlarımızın akıbetini araştırırken birçok usulsüzlükle karşılaştık. Sonrasında belediye kooperatif modelini durdurdu, anlaşmayı tek taraflı feshetti. Üyelerin hakları yasal faiziyle ödeneceği söylenmesine rağmen bunun nasıl yapılacağı açıklanmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çağrımız, bu sorunu nasıl çözeceğini hukuksal dayanakları ve detaylarıyla açıklamasıdır." İzmir Büyükşehir Belediyesinin Menemen'de yeni bir sosyal konut projesi yapacağını duyurduğunu anımsatan Özkan, "Sayın Başkan, bizim inşaatlarımızın garantörü sizsiniz. Kentsel dönüşümde finansör olarak kurduğunuz kooperatiflerin inşaatlarını yıllardır bitiremediniz. Bizim evlerimiz yarım yamalak dururken, yeni mağdurlar yaratmak için mi Menemen'de inşaat yapacaksınız."
ifadelerini kullandı.

Özkan, 6 kooperatifteki 2 bin 500 üyenin mağdur olduğunu, bununla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.




#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#mağdur
#Eylem
#CHP

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