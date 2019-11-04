Gündem İzmir Bornovada yurt inşaatında zemin çöktü kamyon devrildi 1 yaralı
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İzmir Bornova'da yurt inşaatında zemin çöktü kamyon devrildi: 1 yaralı

İzmir Bornova'da yurt inşaatında zemin çöktü kamyon devrildi: 1 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi Kampüsü'ndeki yurt inşaatında zeminde çökme meydana gelmesi üzerine devrilen kamyonun sürücüsü Erkan Bozkurt, yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Kazayı gören işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazayı gören işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'deki kaza, saat 15.30 sıralarında, Ege Üniversitesi Kampüsü içinde inşaatı devam eden İzmir Merkez Öğrenci Yurdu şantiyesinde meydana geldi. Erkan Bozkurt yönetimindeki 06 GA 6709 plakalı kamyonla şantiyede kum taşırken, henüz bilinmeyen nedenle zemin çöktü.

DHA

Çökmeyle kamyon devrilirken, Bozkurt yaralandı. Kazayı gören işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sol omzundan yaralanan Erkan Bozkurt, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnşaattaki çökme ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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