Gündem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer saldırıya uğrayan Bekir Coşkun heykelini inceledi
İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer saldırıya uğrayan Bekir Coşkun heykelini inceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediyesi tarafından yaptırılan Bekir Coşkun heykeline yönelik saldırıyı kınadı. Heykeli yerinde inceleyen Soyer, tekrar zarar görmemesi için bronz olarak yeniden yaptırılacağını söyledi.

Haber Merkezi İHA
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bekir Coşkun heykeline yönelik saldırıyı kınadı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bekir Coşkun heykeline yönelik saldırıyı kınadı.

İzmir Buca Belediyesi tarafından yaptırılan Bekir Coşkun heykeli, kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.

Saldırıyı kınayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile birlikte zarar verilen heykeli inceledi.

Yaşananların çok üzücü olduğunu belirten Soyer, "Bu tür saldırılarla ne Bekir Coşkun’un adını ne de onun savunduğu değerleri unutturmak mümkün değil. Biz yaşadığımız müddetçe buna izin vermeyeceğiz. Bunun sonuna kadar savunucusu olacağız. Buca Belediye Başkanımız tekrar zarar görmemesi için bronz bir heykel yaptırmayı planlıyor" dedi.

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Heykel yenilenecek

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da "Heykele zarar verebilirsin ama düşünceye zarar veremezsin. Heykeli yenileyeceğiz. Sonrasında da bronz heykelini yapıp parka koyacağız" şeklinde konuştu.

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