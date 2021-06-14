İzmir depreminde yıkılmıştı: 36 kişinin öldüğü Rıza Bey Apartmanı'nın iddianamesinde 9 sanık için 20'şer yıl hapis istemi

İzmir depreminde yıkılan ve 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı Rıza Bey Apartmanı'na ilişkin iddianame kabul edilerek, 9 kişi hakkında dava açıldı.

İddianamede binanın yapım sorumlusu 4 kişiyle birlikte, daha önceki depremde hasar gören binanın, buna ilişkin raporuna rağmen yeniden inşasına veya tadilatına karşı çıkıp, hasarı apartmandakilerden gizledikleri ileri sürülen yönetici ve 4 kat maliki hakkında da 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

47 kişi davaya müdahil oldu

İddianamede, binanın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu müteahhit, mimar, inşaat mühendisi ve denetmenin yanı sıra apartman yöneticisi ile 4 apartman maliki de sanık olarak yer aldı. Binada enkaz altında kalarak ölenlerin yakınları ve yaralanan 47 kişi de davaya müdahil oldu.

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7 akademisyen ortak rapor hazırladı

İzmir Dokuz Eylül ve İstanbul Teknik üniversitelerinden 7 akademisyenin bilirkişi olarak hazırladığı ortak rapora değinilen iddianamede, 1993 tarihli ruhsata sahip binanın ‘Deprem Bölgesinde Yapılacak Yapılan Hakkında Yönetmelik-1975’e tabi olduğu belirtildi.

Mekanik şartlarını karşılamıyor

Bilirkişi raporuna dayanılarak beton ve karot numunelerinin deney sonuçlarına göre, betonarmenin projedeki beton dayanım sınıfını sağlamadığına dikkat çekilen iddianamede, donatı kuponu numunelerinin deney sonuçlarında da bazı nervürlü donatıların binanın yapıldığı dönemde yürürlükte olan TS708'de verilen mekanik şartlarına uymadığı, etriyelerin uçlarının proje ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak 90 gönyeli imal edildiği, ayrıca statik betonarme projesi hesap raporunda ardışık katlar arası öteleme sınırının aşıldığı vurgulandı.

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Bu veriler ışığında projedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hatalarıyla yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılan Rıza Bey Apartmanı’ndaki ölüm ve yaralanmalardan İnşaat Mühendisi Tamer Paker, Yüksek Mimar Ali Serdar Bayram, Gözetmen Durak Kayar ve Müteahhit Hasan Hüseyin Özkan'ın sorumlu oldukları belirtildi.

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