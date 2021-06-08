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İzmir depremiyle ilgili iddianame hazırlandı   

İzmir depremiyle ilgili iddianame hazırlandı. 10’u tutuklu 29 sanık hakkında dava açıldı. Bilirkişi raporlarında kusurları tespit edilen 17 kamu görevlisi hakkında ise Memur Suçları Soruşturma Bürosunca, araştırmalar devam ediyor. Sanıkların "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten" 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Haber Merkezi DHA
İzmir depremiyle ilgili iddianame hazırlandı
Arşiv

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 8 binada toplam 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında iddianamelerin hazırlandığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yakalama emri çıkarıldı

“29 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılmış olup, bu şüphelilerden 10'u hâlihazırda tutuklu olarak ceza infaz kurumundadır. 17 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Şüphelilerden 1'i hakkında ise yakalama emri çıkarılmıştır. 1 şüpheli hakkında da tedbir talebi reddedilmiştir. Bilirkişi raporlarında kusurları tespit edilen 17 kamu görevlisi hakkındaki evrak tefrik edilerek 4483 sayılı Kanun kapsamında işlem tesis edilmek üzere Memur Suçları Soruşturma Bürosuna gönderilmiştir.

  • Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla başlatılıp sonuçlandırılan soruşturma kapsamında şüphelilerin lehine ve aleyhine olabilecek tüm deliller toplanarak haklarında düzenlenen iddianameler ile kamu davaları açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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