Gündem Kaçakçı teknesinden 51 FETÖcü çıktı
İZMİR

Kaçakçı teknesinden 51 FETÖ’cü çıktı

İzmir’de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 51 FETÖ’cü bir tekneden çıktı. Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla yakalanan 51 kişiden 13’ü hakkında ‘FETÖ’ye üye olma’ suçundan arama kararı bulunduğu, 38’inin ise aynı suçtan mahkemelerinin devam ettiği tespit edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir haber: Kaçakçı teknesinden 51 FETÖ’cü çıktı
İzmir’de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 51 FETÖ’cü bir tekneden çıktı.

Yurt dışına kaçmaya çalışan 51 FETÖ’cü bir teknede yakalandı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, İzmir’in Dikili ilçesinde bir grubun tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Çandarlı Körfezi Kız Kulesi Adası açıklarında tekneyi durduran ekipler, 51’i Türk vatandaşı, 3’ü Suriye uyruklu 54 kişiyi yakaladı. Yapılan çalışmada, 13 Türk vatandaşı hakkında ‘FETÖ’ye üye olma’ suçundan arama kararı bulunduğu, 38’inin ise aynı suçtan mahkemelerinin devam ettiği tespit edildi.

Suriye uyruklu 3 kişi ile diğer 51 kişi işlemleri için Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

BÖLGE ABİSİ YAKALANDI

Öte yandan Adana’da da FETÖ üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 eski öğretmen, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerden A.Ş’nin 6 yıl 3 ay, N.D. ve Ş.S.E.’nin 6 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. N.D.’nin FETÖ örgütünün Milli Eğitim yapılanmasında ‘Adana bölge abisi’ olduğu ortaya çıktı.

Yunanistan'a denizin altından 'sea scooter' ile kaçmak isteyen 3 FETÖ'cü yakalandı
GÜNDEM
Yunanistan'a denizin altından 'sea scooter' ile kaçmak isteyen 3 FETÖ'cü yakalandı

FETÖ'nün cankurtaranı
GÜNDEM
FETÖ'nün cankurtaranı
Üretim yarı yarıya düştü

Üretim yarı yarıya düştü

​Çip krizi en çok Almanya'yı etkiledi.
Mutfak tüpü bomba gibi patladı

Mutfak tüpü bomba gibi patladı

Yemek yaptığı sırada evi harabeye döndü.
770 teröristin mal varlığı donduruldu

​Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakan Nebati: 'Faiz artırılmalı' diyenlere tokat gibi bir yanıt oldu.

​Türkiye'nin 23 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Başkan <br>hakeme saldırdı

Başkan
hakeme saldırdı

​Süper Lig maçında istenmeyen olaylar yaşandı.

​Darbe imalı bildiriye imza atan 103 emekli amiral hakim karşısına çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'bedava elektrik' tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.