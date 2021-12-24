Kaçakçı teknesinden 51 FETÖ’cü çıktı

İzmir’de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 51 FETÖ’cü bir tekneden çıktı.

Yurt dışına kaçmaya çalışan 51 FETÖ’cü bir teknede yakalandı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, İzmir’in Dikili ilçesinde bir grubun tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Çandarlı Körfezi Kız Kulesi Adası açıklarında tekneyi durduran ekipler, 51’i Türk vatandaşı, 3’ü Suriye uyruklu 54 kişiyi yakaladı. Yapılan çalışmada, 13 Türk vatandaşı hakkında ‘FETÖ’ye üye olma’ suçundan arama kararı bulunduğu, 38’inin ise aynı suçtan mahkemelerinin devam ettiği tespit edildi.

Suriye uyruklu 3 kişi ile diğer 51 kişi işlemleri için Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

REKLAM

BÖLGE ABİSİ YAKALANDI

Öte yandan Adana’da da FETÖ üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 eski öğretmen, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerden A.Ş’nin 6 yıl 3 ay, N.D. ve Ş.S.E.’nin 6 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. N.D.’nin FETÖ örgütünün Milli Eğitim yapılanmasında ‘Adana bölge abisi’ olduğu ortaya çıktı.

GÜNDEM Yunanistan'a denizin altından 'sea scooter' ile kaçmak isteyen 3 FETÖ'cü yakalandı