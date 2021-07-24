Gündem Yardım istediği polisin tabancasını kaptı
İZMİR

Yardım istediği polisin tabancasını kaptı!

İzmir'in Konak ilçesindeki bir hastanede M.K., yardım istediği polis memurunun tabancasını kaptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, M.K., gelen takviye ekipler tarafından yakalandı.

Haber Merkezi DHA
İzmir haber: Yardım istediği polisin tabancasını kaptı!
M.K., polis memuru F.Ü.'nün beylik tabancasını kaptı.

Olay, 22 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

Yardım bahanesiyle polisin yanına yaklaştı.
Yardım bahanesiyle polisin yanına yaklaştı.

ÖNCE POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

M.K., hastanede, polis memuru F.Ü.’nün yanına gidip, husumetli olduğu kişilerin peşinde olduğunu söyledi. Polis memuru F.Ü., durumu polis merkezine bildirerek ekip talebinde bulundu.

SONRA TABANCAYI KAPIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Bir süre sonra M.K., polis memuru F.Ü.'nün beylik tabancasını kaptı. Kaçmaya çalışan M.K., havaya 2 el ateş etti. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, M.K.'yı etkisiz hale getirerek tabancayı aldı. M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin tabancısı kapıp kaçan M.K. havaya 2 el ateş etti.
Polisin tabancısı kapıp kaçan M.K. havaya 2 el ateş etti.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, M.K’nin polis memuru F.Ü.'nün beylik tabancasını aldığı anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.K., polis memurunun belinden beylik tabancasını alıyor. Durumu fark eden polis memuru ve vatandaşlar dışarı kaçıyor. Bir vatandaş ile hastanenin güvenlik görevlisi de saklanarak korunmaya çalışıyor. M.K. de herkes çıktıktan sonra dışarı çıkıyor.

Hastanedeki panik anları kameralara böyle yansıdı.
Hastanedeki panik anları kameralara böyle yansıdı.

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