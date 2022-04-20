Dışarıda yediği yemek 6 yaşındaki Ece'yi öldürdü: Aile lokantadan şikayetçi oldu

Hollanda'da yaşayan ve tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen Cihan ve Hasret Mercankaya çifti, geçen 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege (4) ile yemek yedi. Yemeğin ardından Mercankaya ailesi, Didim'e döndü.

Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve iki çocuğu rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden Hasret Mercankaya ve iki çocuğuna iddiaya göre bir teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise ertesi gün İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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ECE MELİSA KURTARILAMADI

Tedavileri süren aileden Ece Melisa, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Ege ile annesi Hasret Mercankaya'nın ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

ANNE VE 2 ÇOCUK KARNIYARIK YEMİŞ

Torununu kaybetmenin acısını yaşayan Davut Ülgen, "Kızım Hasret Mercankaya, damadım ve iki torunumla bir restorana yemeğe gitmiş. Kızım ve iki torunum karnıyarık, damadım ise başka bir yemek yemiş. Ardından Didim'e eve döndüklerinde 3'ü rahatsızlanıp, kusmaya başlamış. Didim Devlet Hastanesi'ne bir günde 5 defa gitmelerine rağmen teşhis koyamadılar. Bize de bir bilgi vermediler. Torunum Ece Melisa'nın durumu çok ağırlaşınca başka hastaneye sevk ettiler. Hastanedeki doktorlar, 'Bunların bir şeyi yok neden ikide bir getiriyorsunuz' demiş. Zamanında başka hastaneye sevk etseler belki torunum kurtulacaktı. Diğer torunum ve kızımın tedavileri sürüyor" dedi.

Torununun ölümünde ihmal olduğunu düşündüklerini belirten Ülgen, "Bu nedenle Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na Didim Devlet Hastanesi başhekim ve doktorları ile restoran hakkında suç duyurusunda bulunduk. Otopsi sonucuna göre hareket edeceğiz" dedi.

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MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan yaşamını yitiren Ece Melisa Mercankaya'nın cenazesi, bu sabah Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak memleketleri olan Manisa'nın Şehzadeler ilçesine götürüldü. Küçük Ece Melisa'nın cenazesinin Kırtık Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

FOTOĞRAF 4 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde Yozgat’ta bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmuştu. Bu çerçevede OSB’de balistik koruyucu sistemler ile fonksiyonel iç ve dış giyim ürünlerinin üretimini gerçekleştiren bir firmayı ziyaret etti. Varank, fabrikada vücut ve araç zırhları ile tekstil, balistik ve kompozit malzemeler üretim hatlarında incelemelerde bulundu.<br>Fabrika yöneticileriyle sohbet eden Varank’a, Rusya-Ukrayna geriliminin ilk günlerinde gelen talep üzerine Devlet Başkanı Zelenski ve ekibi için 20 adet koruyucu kask ve yeleğin gönderildiği bilgisi aktarıldı. Firma yöneticisi Vedat Tüzer, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Zelenskiy ve ekibi için özel bir kask ve yelek talebinin kendilerine iletildiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı Zelenksiy ve ekibi için 20 adet kask ve yelek istediler, biz de gönderdik, televizyondan izleyince mutlu olduk. Dünyanın 50’den fazla ülkesine Yozgat’ta ürettiğimiz ürünleri ihraç ediyoruz. Aynı zamanda 2013’ten bu tarafa Türkiye’deki balistik kaskların yüzde 80’e yakınını biz tedarik ediyoruz. 2013’e kadar bunlar genellikle ABD-İsrail ortaklı yabancı firmalardan tedarik ediliyordu, bin 900 dolarlardan alımlar vardı. Biz bunları bitirdik. Hem Türkiye’ye hem yurt dışına ürünlerimizi tedarik ediyoruz” şeklinde konuştu. Zelenskiy’in balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat’tan: 20 adet istediler gönderdik televizyondan izleyince mutlu olduk Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Yozgat'ta fabrika ziyareti sırasında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in giydiği koruyucu kask ile yeleğin Yozgat'ta üretildiği ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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