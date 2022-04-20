Gündem Dışarıda yediği yemek 6 yaşındaki Eceyi öldürdü Aile lokantadan şikayetçi oldu
İZMİR

Dışarıda yediği yemek 6 yaşındaki Ece'yi öldürdü: Aile lokantadan şikayetçi oldu

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yedikleri yemek sonrası annesi ve kardeşiyle birlikte rahatsızlanan Ece Melisa Mercankaya'nın (6) kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirmesi ile ilgili olarak Didim Devlet Hastanesi başhekim ve doktorları ile lokanta hakkında suç duyurusunda bulunuldu

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Haber Merkezi DHA
İzmir haberleri: Dışarıda yediği yemek 6 yaşındaki Eceyi öldürdü: Aile lokantadan şikayetçi oldu
Dışarıda yediği yemek 6 yaşındaki Ece'yi öldürdü.

Hollanda'da yaşayan ve tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen Cihan ve Hasret Mercankaya çifti, geçen 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege (4) ile yemek yedi. Yemeğin ardından Mercankaya ailesi, Didim'e döndü.

Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve iki çocuğu rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden Hasret Mercankaya ve iki çocuğuna iddiaya göre bir teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise ertesi gün İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ECE MELİSA KURTARILAMADI

Tedavileri süren aileden Ece Melisa, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Ege ile annesi Hasret Mercankaya'nın ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

ANNE VE 2 ÇOCUK KARNIYARIK YEMİŞ

Torununu kaybetmenin acısını yaşayan Davut Ülgen, "Kızım Hasret Mercankaya, damadım ve iki torunumla bir restorana yemeğe gitmiş. Kızım ve iki torunum karnıyarık, damadım ise başka bir yemek yemiş. Ardından Didim'e eve döndüklerinde 3'ü rahatsızlanıp, kusmaya başlamış. Didim Devlet Hastanesi'ne bir günde 5 defa gitmelerine rağmen teşhis koyamadılar. Bize de bir bilgi vermediler. Torunum Ece Melisa'nın durumu çok ağırlaşınca başka hastaneye sevk ettiler. Hastanedeki doktorlar, 'Bunların bir şeyi yok neden ikide bir getiriyorsunuz' demiş. Zamanında başka hastaneye sevk etseler belki torunum kurtulacaktı. Diğer torunum ve kızımın tedavileri sürüyor" dedi.
Torununun ölümünde ihmal olduğunu düşündüklerini belirten Ülgen, "Bu nedenle Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na Didim Devlet Hastanesi başhekim ve doktorları ile restoran hakkında suç duyurusunda bulunduk. Otopsi sonucuna göre hareket edeceğiz" dedi.

MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan yaşamını yitiren Ece Melisa Mercankaya'nın cenazesi, bu sabah Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak memleketleri olan Manisa'nın Şehzadeler ilçesine götürüldü. Küçük Ece Melisa'nın cenazesinin Kırtık Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Zelenskiy’in balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat’tan: 20 adet istediler gönderdik televizyondan izleyince mutlu olduk
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde Yozgat’ta bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmuştu. Bu çerçevede OSB’de balistik koruyucu sistemler ile fonksiyonel iç ve dış giyim ürünlerinin üretimini gerçekleştiren bir firmayı ziyaret etti. Varank, fabrikada vücut ve araç zırhları ile tekstil, balistik ve kompozit malzemeler üretim hatlarında incelemelerde bulundu.<br>Fabrika yöneticileriyle sohbet eden Varank’a, Rusya-Ukrayna geriliminin ilk günlerinde gelen talep üzerine Devlet Başkanı Zelenski ve ekibi için 20 adet koruyucu kask ve yeleğin gönderildiği bilgisi aktarıldı.
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Firma yöneticisi Vedat Tüzer, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Zelenskiy ve ekibi için özel bir kask ve yelek talebinin kendilerine iletildiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı Zelenksiy ve ekibi için 20 adet kask ve yelek istediler, biz de gönderdik, televizyondan izleyince mutlu olduk. Dünyanın 50’den fazla ülkesine Yozgat’ta ürettiğimiz ürünleri ihraç ediyoruz. Aynı zamanda 2013’ten bu tarafa Türkiye’deki balistik kaskların yüzde 80’e yakınını biz tedarik ediyoruz. 2013’e kadar bunlar genellikle ABD-İsrail ortaklı yabancı firmalardan tedarik ediliyordu, bin 900 dolarlardan alımlar vardı. Biz bunları bitirdik. Hem Türkiye’ye hem yurt dışına ürünlerimizi tedarik ediyoruz” şeklinde konuştu.
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Zelenskiy’in balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat’tan: 20 adet istediler gönderdik televizyondan izleyince mutlu olduk
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Yozgat'ta fabrika ziyareti sırasında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in giydiği koruyucu kask ile yeleğin Yozgat'ta üretildiği ortaya çıktı.

Yurt dışında gördü yetiştirmeye başladı: Yılda 300 bin TL kazanacak
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Çorum’un Kargı ilçesinde yaşayan serbest muhasebeci Mali Müşavir olan Kemal Dümenci, iş için Malta’ya gitti. Malta’da girdiği bir markette ’goji berry’ meyvesini gören Dümenci, daha sonra Türkiye’ye döndüğünde bu ürünü araştırmaya başladı. Türkiye’de de yetiştirilen goji berry’nin ithalatçısıyla da tanışan Dümenci yaşadığı ilçede bulunun yaklaşık 9 dönüm tarım arazisinin toprak analizini yaptırıp 2 bin fidan dikerek üretime başladı.
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İlk dikildiğinde 25 santimetre olan goji berry fidanları şu anda ikinci yılında yaklaşık 2 metreye ulaştı. Bu yıl küçük oranda meyve verecek olan fidanlardan tam verimin dikiminin 3. yılında almaya başlayacaklarını söyleyen Kemal Dümenci, \"Bu ürünü ben ilk Malta’ya bir markette gördüm. Orada aklımda kaldı. Türkiye’ye geldiğimde ithalatçısı ile tanıştım. İthalatçısından bir miktar alıp tadına baktım. Bu ürünün yaban mersini ile kiraz benzeri bir tadı var. Sonra bu ürünü neden ilçemizde yetiştirmeyelim, neden ilçemizde sadece çeltik üretimine hapis olsun, goji berry neden üretilmesin diye düşündüm. Sonra da ilçede boş duran iki arazimde toprak tahlilleri yaptırdım. Çıkan analiz sonuçlarına göre bu ürünün burada yetiştirilebileceğine inanıp yaklaşık 9 dönümlük bir alana diktim. Şuanda fidanların dikilmesinin üzerinden yaklaşık iki yıl gibi zaman geçti. Beklediğimiz gelişimi sağlamış durumda. Bu yıl inşallah meyve almaya başlayacağız” dedi.<br>
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Ürünün kullanım alanının çok geniş olduğunu anlatan Dümenci, “İlaç sanayinde ciddi anlamda rağbet gören tıbbi bir meyve. Bunun yanında herhangi bir işlem yapılmadan gıda olarak da kullanılıyor, Çayı, reçeli yapılıyor. 10 tane portakalın barındırdığı c vitaminini sadece bir tane meyvesinde barındırıyor. Ciddi anlamda a vitamini barındırıyor. Onun içinde Avrupa da ve yurt dışında yüksek miktarda tüketiliyor. Türkiye de fazla bilinmediği için fazla tüketilmiyor ama ihracat yönü çok güçlü. Türkiye’de de yeni yeni yayılmaya başladı. Ciddi anlamda üretim açığı var şuanda. Bu nedenle de firmalar şu anda çiftçilere alım garantisiyle fidan diktirmeye başladı” diye konuştu.
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Kargı da üreticilerin gelirinin büyük bir kısmını çeltik üretiminden kazandığını söyleyen Dümenci, goji berry’nin gelirinin daha yüksek olduğunu belirterek “Goji berry’nin çeltiğe göre getirisi daha yüksek. Çiftçiye bir dönümlük araziden yaklaşık 35 bin lira gibi getiri sağlama imkanı var. Bu nedenle ben ilçede bunun öncülüğü yaparak goji berry üretimini yaygınlaştırmayı daha sonrada kooperatifleşmenin öncüsü olmak istiyorum’’ şeklinde konuştu.
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Yurt dışında gördü yetiştirmeye başladı: Yılda 300 bin TL kazanacak
Çorum'un Kargı ilçesinde yaşayan Kemal Dümenci, yurt dışında markette gördüğü 'goji berry' meyvesinin fidanlarını tarlasına dikerek üretime başladı. Dümenci, alım garantisi bulunan meyveden yıllık 300 bin liranın üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyor.


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