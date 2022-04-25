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İZMİR

Doğan bebeği geri ittiler: 1974 yılından bu yana böyle bir olay yaşanmadı

İzmir'de özel bir hastanede normal doğum sırasında başı gözükmesine rağmen, doktor ameliyathaneye gelmediği için bebeği tekrar rahime iten ebe N.G. ile doktor O.G.T. hakkında açılan davanın duruşması, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. Yargıtay'ın görüşüne katılan mahkeme, alanında uzman bilirkişi heyeti oluşturulmasına ve olayın detaylı bir şekilde araştırılmasına karar verildi.

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Haber Merkezi DHA
İzmir haberleri: Doğan bebeği geri ittiler: 1974 yılından bu yana böyle bir olay yaşanmadı
Doğmakta olan bebeği iterek rahme geri sokma davasını uzman bilirkişi heyeti çözecek.

Polis memuru Erhan G., 12 Şubat 2016'da eşi Gülseren G.'nin doğum sancılarının başlaması ile doktoru O.G.T.'yi telefonla aradı. Doktorun gelmelerini söylemesi ile çift, doğum için özel hastaneye gitti. Doktor gelmeden hastanede doğum başladı. İddiaya göre, ebe-hemşire N.G., doktor henüz ameliyathaneye gelmediği gerekçesiyle saçı ve başı görünmesine rağmen, bebeği eliyle iterek rahim içerisine soktu. Daha sonra da tampon yaparak bebeğin rahimden çıkmasını engelledi.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Doktor O.G.T.'nin gelmesi ile de doğum gerçekleşti. Ancak, başından içeri itilmesi ve tampon yapılması nedeniyle havasız kaldığı öne sürülen bebek, yoğun bakıma alındı. Çift sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunurken, Burak bebek 76 günlükken hayatını kaybetti.

'KOVUŞTURMAYA YER YOK' KARARI


Erhan-Gülseren G. çiftinin avukatı Seyit Ahmet Akyüz, suç duyurusu dilekçesinde, "Anne, doktoru beklemeden doğumu yaptırmasını istemesine ve bebeğin bu şekilde zarar göreceğini söylemesine rağmen ebe-hemşire, anneyi tersleyerek eylemine devam etmiştir. Bebek uzunca bir süre bu şekilde kalmış ve doktorun gelmesi beklenmiştir. Doktorun gelmesi ile bebeğin başı serbest bırakılmış ve doğum gerçekleşmiştir. Ancak bebek tampon yapılması ve başından içeri itilmesi nedeni ile havasız kalmıştır. Bebeğin yoğun bakımda tutulduğu hastaneden alınan raporda, beyin hücrelerinin yüzde 95 oranında hasar gördüğü belirtilmektedir" ifadeleri yer aldı. Olayı soruşturan savcı, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.


YARGITAY 6 YIL SONRA KARARI BOZDU


Kararın ardından avukat Akyüz, İzmir 6'ncı Tüketici Mahkemesi'ne başvuru yaparak müvekkillerinin maddi ve manevi yönden zarara uğradıklarını belirterek, 4 bin TL maddi ve 800 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'nun hazırladığı bilimsel raporu inceleyen mahkeme, 27 Kasım 2018'de hastane personeli ile doktorlara kusur yüklenemeyeceğine hükmederek, davanın reddine karar verdi. Akyüz, karara itiraz edince dosya, istinaf mahkemesine gönderildi. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Hukuk Dairesi, 6 Temmuz 2020'de verdiği kararla, ilk derece mahkemesinin kararının usul ve yasal düzenlemelere uygun olduğuna hükmetti. Akyüz, bu karara da itiraz edince, dosya Yargıtay'a gitti.


RAPORLARDA İDDİALARA YER VERİLMEMİŞ


Dosyayı inceleyen Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, Akyüz'ün başvurusunu haklı bularak, istinaf mahkemesi kararının kaldırılmasına, ilk derece mahkeme kararının ise bozulmasına karar verdi. Dava dosyası yeniden görülmek üzere ilk derece mahkemesine gönderildi. Soruşturma sırasında alınan adli tıp kurumu raporu ile yargılama sırasında alınan bilirkişi raporlarının denetime ve hüküm kurmaya elverişli olmadığı belirtilen Yargıtay kararında, soruşturma sırasında doktor O.G.T. verdiği ifadede, kendisinin servikal açıklığın 8-9 santimetre olduğunda haber verilmesini ebeye bildirdiğini ancak kendisinin doğumhaneye çağrıldığında bebek başının alın hizasına kadar dışarıda olduğunu, başın sol tarafından göbek kordonunun prolabe olup sıkıştığını söylediği belirtildi. Doktor O.G.T.'nin ebenin eliyle bebeğin başını bastırarak engellediğini gördüğünü, kendisinin göbek kordonunu göstererek yüksek sesle, 'Bunu görmediniz mi?' diye uyardığını söylediğine de kararda dikkat çekildi.


'1974'TEN BU YANA BÖYLE BİR OLAY YAŞANMADI'


O.G.T.'nin göbek kordonundaki baskıyı rahatlatmak için epiyotomi yaptığını, kristaller manevrası ile bebeğin doğumunu gerçekleştirdiğini anlattığı kararda vurgulandı. Kararda O.G.T.'nin ebelerin doğumları gerçekleştirebildiğini söylediği de ifade edildi. Kararda, doktorun bu olaydan ebenin zaten multipar olan anne Gülseren'in doğumunu gerçekleştirmesi gerektiğini söylediğine dikkat çekilerek, "Bebeğin çıkışını eliyle ittirip, üstelik prolabe olan göbek kordonunu göre engellememesi gerekirdi. 1974 yılından bu yana böyle bir olay yaşanmadı. Yaşatılan bu olaydan dolayı çok üzgünüm" ifadeleri de yer aldı. Adli tıp ve yargılama sırasında alınan bilirkişi raporlarının da bu hususlar konusunda bir değerlendirme bulunmadığına dikkat çekildi. İlgili raporlarda doktorun ve ebenin doğumdaki rolü, doktorun doğumun başından itibaren ameliyathanede olması gerekip gerekmediği, erken müdahale olsaydı; bebeğin kurtarılıp, kurtarılamayacağı gibi durumlar tartışılmamakla birlikte, söz konusu raporun davacıların itirazlarını da karşılar mahiyette olmadığı da belirtildi.


3 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULACAK


Yargıtay, üniversite öğretim üyelerinden, kadın doğum konusunda uzman ve akademik kariyere sahip kişilerden 3 kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturulmasına, ebe ile doktorun doğum sırasındaki rolleri ve sorumluluklarının tartışılmasına, doktorun doğumun başından itibaren ameliyathanede olmasının gerekip gerekmediği, eğer olsaydı; bebeğin kurtarılıp kurtarılamayacağı gibi hususlarda, nedenlerinin açıklanmasını da kapsayan rapor alınmasına da hükmetti. Bozma kararı sonrasında, 19 Nisan'da dava İzmir 6'ncı Tüketici Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Mahkeme, Yargıtay kararında da belirtildiği üzere açıkta bırakılan ve cevaplanmayan hususları ele alacak, avukat Seyit Mehmet Akyüz ve müvekkillerinin itiraz ettiği noktaları değerlendirecek bir bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Sokak köpeklerinin saldırısıyla ölümden dönen kız çocuğunun babası isyan etti: Bir çocuğun canı bu kadar kıymetsiz mi?
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Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesinde meydana geldi. Evinin bulunduğu site önünde oynayan 9 yaşındaki Belinay Özbek, mahallerinin sokakta beslediği başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaklaşık 7 köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu, vücudunun 12 yerinden ısırılırken, çevredekilerin müdahalesi ile parçalanmaktan güçlükle kurtuldu. Çağrılan ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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Özbek’in Kangal Köpeği Yetiştiricisi olan babası İsmail Özbek yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının sokaklarda beslenip başıboş bırakılmasını eleştirerek, “Kızım bu gün sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bunun sorumluları hayvan severler derneği neredesiniz? Belediye olarak görevinizin başında olmalısınız. Bu sürekli devam eden bir olay, çocukların bu olaylardan zarar görmesine artık mani olunması gerekiyor. Birilerinin bu olayı anlaması için illaki köpekler tarafından çocuklarının ısırılması mı gerekiyor. Bir de bu köpeklerin çoğu sahipli köpekler. Bakamayacağınız köpeği neden alıyorsunuz, aldıysanız neden çözüp bırakıyorsunuz? Herkes bunun hesabını verecek, sonuna kadar ne gerekiyorsa yapacağım. Yeter artık, bu kaçıncı olay bir çocuğun canı bu kadar mı kıymetsiz” dedi.
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Problemin köpeklerde değil köpek sahiplerinde olduğunu söyleyen Özbek, “Bizim buradaki şikayetimizin en büyük konusu köpekler değil, onların sahipleri. Bakamayacağınız bir köpeği niye alıyorsunuz. Benim de köpek çiftliğimde 100 tane köpeğim var, neden kimseyi ısırmıyorlar? Çünkü almışsam bakmakla yükümlüyüm. Kapına götürdüğün bir köpeği bırakıyorsun, illa ki kendi çocuğunu ısırdığı zaman mı bağlaman gerekiyor. Köpekler için değil özellikle sahipleri için gereken ne varsa yapacağım. Köpekler de cezasını çekecek ama onlara o komutu veren o şekilde yetiştiren insanlar da çekecek” şeklinde konuştu.
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Sokak köpeklerinin saldırısıyla ölümden dönen kız çocuğunun babası isyan etti: Bir çocuğun canı bu kadar kıymetsiz mi?
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ölümden dönen 9 yaşındaki çocuğun babası yetkililere seslenerek, “Birilerinin bu olayı anlaması için illaki köpekler tarafından çocuklarının ısırılması mı gerekiyor” diye sordu.

Evlenmeden önce koruyucu aile olma sözü veren çift üç çocuğa kucak açtı
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Ümran Dırmık, \"Çocuklarımızın gözündeki ışığı görmek çok güzel. Kardeş olarak birbirlerine çok adapte oldular, çok mutlular. Artık biz büyük bir aileyiz\" dedi.
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İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan ev hanımı Ümran Dırmık ve memur Ali Dırmık çifti, evlenmeden önce birbirlerine söz vererek koruyucu aile olmaya karar verdi. 2005 yılında biyolojik kızları Ece Dırmık'ı kucaklarına alan çift, 2015 ve 2020 yıllarında bir kız bir erkek çocuğu, 2021 yılında bir kız çocuğunun daha koruyucu ailesi oldu. Şu anda biyolojik kızları 19, diğerleri sırasıyla 13, 7 ve 6 yaşında olan dört çocuğuyla birlikte yaşayan aile, koruyucu ailelik sürecini anlattı.
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Yuvadaki çocukları sevgiyle büyütmek istediklerini söyleyen Ümran Dırmık, \"Biyolojik kızımız 10 yaşına geldiğinde müracaatımızı yaptık. 2015 yılında ilk kızımıza kavuştuk. Çevremizdeki herkes onu çok sevdi. Kızların isteğiyle bir erkek çocuğunun daha koruyucu ailesi olmaya karar verdik. Oğlumuz bize katıldı ancak kısa bir süre sonra oğlumuzun evlat edindirme sürecine geçtiğinin haberini aldık. Bize 'Siz evlat edinmek ister misiniz?' dediler. Daha iyi bir gelecek verebilecek bir ailenin yanında olması gerektiğini düşündük. Yuvaya geri dönmesini istemedik ve evlat edinilmesine müsaade ettik\" dedi.
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Oğullarının evlat edindirme sürecinde başka bir ailenin yanına yerleştiğini anlatan Dırmık, \"10 ay birlikte yaşamıştık. Biz sürekli irtibat halindeydik. Oğlumuzun yokluğunda yaralarımızı sarmak için bir kız çocuğunun daha koruyucu ailesi olmaya karar verdik. 2021 yılında bir kızımız daha oldu. Çok kısa bir süre sonra oğlumuzun yuvaya geri döneceğini duyduk ve çok üzüldük. Biz tuttuğumuz eli bırakmadık ve tekrar koruyucu ailesi olduk. Uzun bir süre görüşmelerimiz oldu. Uyum süreci gözlemlendi. Uyumlu olduğumuz görülünce onaylandı. Bu bizim için çok sevindirici bir haberdi. Oğlumuza yeniden kavuştuk. Böylelikle bir biyolojik, üç koruyucu ailesi olduğumuz dört evladımız var. Çocuklarımızın hayata güvenle baktığını görmek, gözündeki ışığı görmek çok güzel. Kardeş olarak birbirlerine çok adapte oldular ve çok mutlular. Artık biz büyük bir aileyiz\" ifadelerini kullandı.
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Ali Dırmık ise \"Biz sanatçı değiliz dünyaya bir eser bırakamayız ancak bir çocuğu sağlıklı bir şekilde yetiştirirsek dünyaya en güzel eseri bırakmış oluruz. Bu amaçla yola çıktık ve inşallah başarılı oluyoruzdur. Herkesten olumlu tepkiler alıyoruz ve çevremizdekilere koruyucu aileliği aşılamaya çalışıyoruz\" dedi.
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İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, kentteki bilincin gelişmiş olduğunu söyleyerek 444 çocuğun koruyucu ailenin yanında olduğunu açıkladı.
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Koruyucu aile olma süreci hakkında bilgi veren Tanğlay, \"Aileler bize başvurarak koruyucu aile olma ile ilgili ilk adımı atabilirler. Türkiye'de ikamet etme, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 25-65 yaş arasında olmak ve ilkokul mezunu olmak yetiyor. Koruyucu aile olmak isteyen kişinin bir çocuğun bakımını üstlenebilecek ekonomik, psikolojik ve diğer niteliklere sahip olup olmadığını tespit ediyoruz. Koruyucu ailelikte takip süreci devam ediyor. Koruyucu aile çocuk ve varsa öz aile ile ilişkiler birbiriyle bağlantılı olarak ilerliyor. Çocukların gelişimlerini mutlaka takip ediyoruz\" diye konuştu.
Evlenmeden önce koruyucu aile olma sözü veren çift üç çocuğa kucak açtı
İzmir'de Ümran ve Ali Dırmık çifti, evlenmeden önce birbirlerine verdikleri sözü yerine getirerek biyolojik kızları dünyaya geldikten sonra ikisi kız, biri erkek üç çocuğun koruyucu ailesi oldu.


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