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İZMİR

Doktorun darbedildiği sopa 'silah' sayıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde çıkan kavga sonrası "beyaz kod" veren aile hekimi Ekin Hürel Günay'ı olaydan 1,5 ay sonra takip edip sopayla darbettikleri gerekçesiyle tutuklanan 3 kardeş hakkında iddianame hazırlandı- İddianamede, sanıkların "kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 6 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi

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Haber Merkezi AA
İzmir haberleri: Doktorun darbedildiği sopa silah sayıldı
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İZMİR (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde çıkan kavga sonrası "beyaz kod" veren aile hekimi Ekin Hürel Günay'ı olaydan 1,5 ay sonra takip edip sopayla darbettikleri gerekçesiyle tutuklanan 3 kardeş hakkında, "kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan dava açıldı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Ekim'de doktor Ekin Hürel Günay'ın üç kişi tarafından darbedilmesi olayına ilişkin soruşturmasını tamamladı.

Beyaz kod veren aile hekimine mesai sonrası korkunç saldırı
GÜNDEM
Beyaz kod veren aile hekimine mesai sonrası korkunç saldırı

Hazırlanan iddianamede, Ekin Hürel Günay'ın çalıştığı aile sağlığı merkezinde 22 Ağustos'ta kavga çıktığı ve bu kavganın ardından doktorun sanıklardan S.A. hakkında "beyaz kod" verdiği belirtildi.

Günay'a bu olay nedeniyle husumet besleyen S.A. (28) ile ağabeyleri F.A. (29) ve S.A'nın (37), 7 Ekim'de bir süre takip ettikleri Günay'ı sopayla darbettikleri kaydedildi.

Olayda kullanılan "sopa"nın silah olarak nitelendirildiği iddianamede, sanıkların "kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3'er aydan 6 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianame, Torbalı 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olay

Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde 22 Ağustos'ta çıkan kavgada, doktor Ekin Hürel Günay, S.A. hakkında "beyaz kod" vermişti. Günay, bu olaydan 1,5 ay sonra mesai sonrası kendisini takip eden 3 kişinin sopalı saldırısına uğramış, yaralanan Günay, Torbalı'daki hastanede yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan araştırmada şüphelilerin, hakkında "beyaz kod" verilen S.A. ile ağabeyleri F.A. ve S.A. olduğu tespit edilmiş, gözaltına alınan zanlılar sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

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