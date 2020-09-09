İzmir haberleri: İskelenin halatı koptu iki işçi ölümden döndü Halatı kopan iskelede çalışan iki işçi faciadan döndü: Hayata havada asılı kaldıkları iple tutundular İzmir’de bir binanın son katına tabela asmak için kurdukları iskele ile çıkan iki işçi, iskeleyi tutan halatın kopması ile ölümle burun buruna geldi. İki tutundukları iple son anda kurtulurken biri, binanın son katındaki camı ayağıyla kırarak kendisini binanın içine attı. Diğer işçi ise halatlara çatıya tırmanarak hayatını kurtardı.

Haber Merkezi 09 Eylül 2020, 17:47 Son Güncelleme: 09 Eylül 2020, 17:49 İHA