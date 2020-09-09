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Gündem Halatı kopan iskelede çalışan iki işçi faciadan döndü Hayata havada asılı kaldıkları iple tutundular
İZMİR

İzmir haberleri: İskelenin halatı koptu iki işçi ölümden döndü

Halatı kopan iskelede çalışan iki işçi faciadan döndü: Hayata havada asılı kaldıkları iple tutundular

İzmir’de bir binanın son katına tabela asmak için kurdukları iskele ile çıkan iki işçi, iskeleyi tutan halatın kopması ile ölümle burun buruna geldi. İki tutundukları iple son anda kurtulurken biri, binanın son katındaki camı ayağıyla kırarak kendisini binanın içine attı. Diğer işçi ise halatlara çatıya tırmanarak hayatını kurtardı.

Haber Merkezi İHA
İzmir'de iki işçinin üzerinde çalıştığı iskelenin halatı koptu.
İzmir'de iki işçinin üzerinde çalıştığı iskelenin halatı koptu.

İzmir’in Konak ilçesine bağlı İsmet Kaptan Mahallesi Hürriyet Bulvarı’nda öğle saatlerinde gerçekleşen olayda iddialara göre, 2 işçi bir binanın en son katına tabela takmak için iskele kurdu. Vincin halatlarından birinin gevşediğini fark eden işçiler, binanın çatısında bulunan iskele demirine tutunurken o esnada halat koptu. İskele, büyük bir gürültüyle düşerken binada bulunan camları da parçaladı.

İzmir'de iki işçinin üzerinde çalıştığı iskelenin halatı koptu.

SON ANDA KURTULDULAR

  • İskelenin düştüğünü, işçilerinde binanın en üst katında mahsur kaldığı gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İskelenin büyük bir gürültüyle düştüğü anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken iskele demirine tutunan işçi ise binanın camını ayağıyla kırarak kendisini binanın içerisine attı.

Korkunç iş kazası kamerada
OYNAT 00:41
Korkunç iş kazası kamerada
İşçilerin ihmali feci bir kazaya sebep oldu. Mobilya imalathanesinde suntaların ağırlığını hesap edemeyen işçi ağır yaralandı.

İskelenin halatının gevşediğini fark eden diğer işçi ise halatlara çatıya tırmanarak hayatını kurtardı.

İzmir’in en işlek caddelerinden birinde meydana gelen olayda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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