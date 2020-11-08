​İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e yükseldi.

Spor

Fuat Çapa: Bunu hayatımda ilk defa yaşadım

Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, taraftarın istifa çağrıları için, "Geçtiğimiz sezon en başarılı teknik adamlardan biriydim. Eğer bir davaya inanıyorsanız mücadele etmeden olmaz. Onun için biz bu sabrı gösterdik. Taraftarımız sabrı göstermedi ve hayatımda ilk defa bunu yaşadım" dedi.