Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 115e yükseldi
İZMİR

İzmir haberleri: İzmir depreminde kaç kişi öldü?

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e yükseldi

AFAD İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla hayatını kaybeden sayısının 115'e yükseldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 115 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.034 vatandaşımızdan 1011’i taburcu edilmiş olup 23 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, İzmir’de yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmalarının ise titizlikle devam ettiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
AFAD'ın açıklamasına göre 23 kişinin tedavisi hala devam ediyor.
AFAD'ın açıklamasına göre 23 kişinin tedavisi hala devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 115'e yükseldiğini açıkladı.

Enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavisinin ardından taburcu edildi
GÜNDEM
Enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavisinin ardından taburcu edildi

Kaç artçı meydana geldi?

  • AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 46'sının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 2 bin 846 artçı sarsıntı kaydedildi.

İzmir Valisi duyurdu: Depremzedeler için ev taşıma ücretleri sabitlendi
GÜNDEM
İzmir Valisi duyurdu: Depremzedeler için ev taşıma ücretleri sabitlendi

İzmir'de deprem bölgesine gönderilen nakdi yardım 37 milyon liraya ulaştı
GÜNDEM
İzmir'de deprem bölgesine gönderilen nakdi yardım 37 milyon liraya ulaştı

Bin 11 yaralı taburcu edildi

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 115 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1034 kişiden 1011'i taburcu edildi, 23 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

İzmir depreminde tonlarca ağırlıktaki beton blokların düşme anı güvenlik kamerasında
OYNAT 00:23
İzmir depreminde tonlarca ağırlıktaki beton blokların düşme anı güvenlik kamerasında
İzmir'deki deprem faciasında, atıl vaziyetteki viyadüğün dev beton blokları, metrelerce yükseklikten araçların üzerine düştü. Yaşanan anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Abone Ol Google News
AFAD duyurdu

AFAD duyurdu

​İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e yükseldi.
Haftanın kazananı Galatasaray

Haftanın kazananı
Galatasaray

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Sivasspor'u mağlup etti.
Ağır hastasayısı artıyor

Ağır hasta
sayısı artıyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

​Arda Turan, Sivasspor maçı sonrasında duygu dolu anlar yaşadı.
37 milyon<br>liraya ulaştı

37 milyon
liraya ulaştı

İzmir'e gönderilen nakdi yardım miktarı açıklandı.
Biden'ın<br>başkanlık yolu

Biden'ın
başkanlık yolu

​Biden ilk kez 32 yıl önce başkan adayı olmuştu.

O anları unutamadım

O anları unutamadım

​Enkazın başından ayrılmadı, 17 kişiyi tek tek teşhis etti.
Sabrettiler ve<br>zafere ulaştılar

Sabrettiler ve
zafere ulaştılar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa zaferi mesajı.

Milyonların gözü<br>bu haberde

Milyonların gözü
bu haberde

​Meclis vergi ve yapılandırma ile istihdam için mesai yapacak.
Hocalı şehitlerinin intikamı alındı

Hocalı şehitlerinin intikamı alındı

Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında müjdeledi.
Görüntüsüyle merak uyandırıyordu

Görüntüsüyle merak uyandırıyordu

​8,6 şiddetindeki depreme dayanabilecek şekilde güçlendirildi.
MSB görüntüleri paylaştı

MSB görüntüleri paylaştı

'Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı' nefes kesti.
Müjdeli haber geldi

Müjdeli haber geldi

Kritik öneme sahip Şuşa kenti işgalden kurtarıldı.
Daha bitmedi!

Daha bitmedi!

​Trump destekçileri seçim sonuçlarını protesto etti.
Yeni salgın olabilir

Yeni salgın olabilir

İstanbul için korkutan açıklama: Su seviyesi azalıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.