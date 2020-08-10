Patenli gençler yürekleri ağza getirdi: Kamyonun arkasına tutunan gençlerin tehlikeli yolculuğu

İzmir'de 2 genç paten kaydıkları sırada çok tehlikeli bir hareket yaparak kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yaptılar. Kendilerinin görüntülendiğini fark eden gençler kameraya el sallayarak yollarına devam ettiler.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kamyonun arkasına tutunup, paten süren gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.
KAMYONUN ARKASINA ASILDILAR
Karşıyaka'dan Konak yönüne giden bir kamyonun arkasına tutunan 2 patenli genç, yollarına bu şekilde devam etti. Tehlikeye aldırmadan kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan gençleri gören bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti.