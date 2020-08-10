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Gündem Patenli gençler yürekleri ağza getirdi Kamyonun arkasına tutunan gençlerin tehlikeli yolculuğu
İZMİR

İzmir haberleri: İzmir'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gençler yürekleri ağza getirdi: Kamyonun arkasına tutunan gençlerin tehlikeli yolculuğu

İzmir'de 2 genç paten kaydıkları sırada çok tehlikeli bir hareket yaparak kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yaptılar. Kendilerinin görüntülendiğini fark eden gençler kameraya el sallayarak yollarına devam ettiler.

Haber Merkezi DHA
Kamyonun arkasına asılan patentli gençler...
Kamyonun arkasına asılan patentli gençler...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kamyonun arkasına tutunup, paten süren gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

KAMYONUN ARKASINA ASILDILAR

Karşıyaka'dan Konak yönüne giden bir kamyonun arkasına tutunan 2 patenli genç, yollarına bu şekilde devam etti. Tehlikeye aldırmadan kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan gençleri gören bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti.

DHA
Kamyonun arkasına asılan patentli gençler...

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
OYNAT 00:08
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Çorum'da belediye halk otobüsünün arkasından tutarak patenle kayan gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Gazi Caddesi'nde seyreden belediye halk otobüsün arkasından tutarak patenleri ile kayan 3 genç, görenleri korkuttu. Tehlikeye aldırış etmeyen gençlerin yolculuğu bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Durakta otobüsün durmasıyla çevredekilerin uyardığı gençler, gözden kayboldu.


  • Görüntülerde, 2 gencin bir ara arkasına dönüp, kendilerini kayda alan vatandaşa el salladıkları da görülüyor.

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