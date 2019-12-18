Gündem İzmirin Dipsiz Gölü İris eski haline getirilecek
İZMİR

İzmir haberleri: İzmir'in 'Dipsiz Göl'ü' İris eski haline getirilecek

İzmir’in 'Dipsiz Göl'ü' İris eski haline getirilecek

İzmir'de Karaburun Yarımadası'nın tek sulak alanı olan ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan, 358 dönümlük alan üzerindeki doğal İris Gölü’nde açılan kanallar çevrecilerin tepkisine neden oldu. Tepkiler üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İris Gölü’nde incelemelerde bulunup rapor hazırladı. İl Müdürü Ömer Albayrak, alanın özel şahsa ait olduğunu, kazıların da 3-4 hafta önce yapıldığını açıkladı. Albayrak, gölün SİT alanı içerisinde bulunduğunu, izinsiz herhangi bir işlem yapılamayacağını belirterek, mülk sahiplerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde işlem başlattıklarını söyledi. Müdürlük, mülk sahiplerinden kanalların kapatılarak gölün eski haline getirilmesini de isteyecek.

Haber Merkezi DHA
İris Gölü’nde açılan kanallar çevrecilerin tepkisine neden oldu.
İris Gölü’nde açılan kanallar çevrecilerin tepkisine neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKA) ilan edilen Karaburun’da, doğal güzellikleri ile ön plana çıkan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok kuşun da üreme alanı olan İris Gölü’ne, kepçelerle dev kanallar açıldı. Karaburun Yarımadası’nın tek sulak alanı olan ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan, aynı zamanda önemli bir biyoçeşitliliği de içerisinde barındıran gölün suyunun tahliye edilerek, bölgenin imara açılmaya çalışıldığını ileri süren Karaburun Kent Konseyi, İris’in Dipsiz Göl gibi olmaması için buranın kamulaştırılarak koruma altına alınmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dipsiz Göl talimatı: Eski haline gelmesi için 4 maddelik eylem planı belirlendi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dipsiz Göl talimatı: Eski haline gelmesi için 4 maddelik eylem planı belirlendi

Gölde dev kanalların açılmasının tepki çekmesinin ardından, Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, bölgede inceleme yapması için ekip görevlendirdi. İris Gölü'nde inceleme yapan ekipler, rapor hazırlayarak İl Müdürlüğüne sundu.

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, alanın özel şahsa ait olduğunu, kazıların da 3-4 hafta önce yapıldığını açıkladı.

Albayrak, "Ama gelen tepkiler üzerine kazılar durmuş. Yer ne kadar özel mülkiyet olsa da, İris Gölü ÖÇKA alanında, SİT alanı. Bu özel mülkiyetin sahipleri hakkında 2866 sayılı kanun çerçevesinde işlem başlattık. Yapılacak ilk komisyon toplantısında gündeme alınacak" dedi.

DHA

"Korunması gereken bir alan"

İşlemlerin ardından buranın eski haline getirilmesi için ilgili mülk sahiplerine tebligat göndereceklerini de söyleyen Ömer Albayrak, "Burası SİT alanı, yani aslında koruma altında. Bir şey yapılmaması lazım. Yapılacak bir çalışma için de izin alınması gerekiyor. Müdürlüğümüzden alınan bir izin de söz konusu değil" diye konuştu.


DHA

Türk Mühendis ve Mimar Odalarına (TMMOB) bağlı Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay da İris Gölü’ndeki gelişmelerin takipçisi olduklarını söyledi.

DHA

Bölgenin doğal SİT alanı olduğunu anımsatan Kınay, "Karaburun Özel Çevre Koruma Bölgesi ve zaten doğal yapısı, fauna ve flora yapısı ile özel bir alan. Korunması gereken bir alan. Son yıllarda madencilik, enerji faaliyetleri, yapılaşma ile ilgili baskılardan dolayı ciddi bir tehdit altında. O nedenle bu alanın çok özel planlanması ve korunması gerekiyor. Hele ki böyle doğal bir alanda, izinsiz yapılan bu tarz, kontrolsüz ve plansız çalışmaların geri dönülmeyecek sonuçları oluyor. Dipsiz Göl örneğinde olduğu gibi. Zaten doğal SİT alanında böyle bir çalışmanın yapılması mümkün değil. Böyle bire çalışmanın izinli yapılması da mümkün değil. Kurumlar böyle bir çalışmaya normal şartlarda izin vermez" diye konuştu.


Çevreciler, şimdi gölün eski haline getirilmesini bekliyor.

Dipsiz Göl'ün eski haline dönmesi için kar bekleniyor: Su takviyesi yapılmayacak
FOTOĞRAF 19
Title
Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu.
Title
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğünce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün onayı ile 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.
Title
Dipsiz Göl'de, yasal izinle yapılan kazıda sonuca ulaşılamazken, iddiaya göre, bölgede bir dönem kalan Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki 4 büyük lejyonu arasında gösterilen, 15'inci Apollinaris lejyonunun var olduğuna inanılan hazinesinin arandığı öğrenildi. Dipsiz Göl'de, 4 gündür sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı.
Title
Altın olduğuna inanılan göldeki kazının kimler tarafından yapıldığı ise halen açıklanmazken, iş insanı olduğu öne sürülen 2 kişinin, heyet huzurundaki kazı çalışmalarını yakından takip ettikleri belirtildi.
Title
Kaynağı ve akarı olmayan, Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık krater Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, alandan ayrıldı. Gümüşhane Valiliği de göl alanının eski haline getirildiğini açıkladı. Ancak, Dipsiz Göl alanının toprakla doldurularak, kapatıldığı görüldü. Su kalmayan göl, taş ve toprak yığını haline döndü.
Title
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmalarının, gölün kurumasına neden olduğunu ve ilgililerin haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Gümüşhane Valiliği de, kazı için uygunluk raporu veren ilgililer hakkında ayrıca soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Title
Yasal izinle yapılan kazı çalışması sırasında toprak doldurulup yok edilen, Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Gümüşhane Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, göl alanına doldurulan dayanıksız toprağı çıkarıp, yerine suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döktü. Dün başlatılıp gün boyu süren çalışmalar kapsamında; göl tabanının hazır hale getirilme çalışmalarına bugün de devam edildi. Suya dayanıklı kireçli, killi toprak dökülüp, iş makinesi ve silindir eşliğinde tabanı hazırlanan gölün, her hangi bir su takviyesi yapılmadan, bölgede beklenen yağışların ardından eriyecek karla birlikte doğal haline dönmesi beklenecek.
Title
Gölün doğal haline gelmemesi halinde ise yapılacak incelemeler sonucu yakaşık 2 metrelik derinliğe sahip alana, tankerlerle su takviye edilip edilmeyeceğine karar verilecek.
Title
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, beraberindeki teknik personel ve akademisyenle rehabilitasyon çalışmaları süren gölde incelemelerde bulundu. Vali Taşbilek, Bilim adamlarımızın bize göstereceği yolla, gölümüzün düzenlenmesiyle ilgili doğru bir çalışma yapacağız. Çalışma sonrasında burada yaşayan vatandaşlarımızı da dinleyerek, her türlü tedbiri alacağız dedi.
Title
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, gölün eski doğal haline dönmesinin zaman alacağını söyleyerek, Kazı sırasında gölün doğal yapısı muhtemelen bozulmuştur. Çünkü bilinçli bir kazı yapılmamış. Orası sonuçta öyle ya da böyle bir şekilde dengede idi. Gelen su ile buharlaşan su arasında bir denge vardı. Gölün beslenme yolları kapandıysa eğer, doldurduktan sonra o su kaçar gider. Yapılan çalışmalarla gölün, doğal yol ile yoksa taşınacak suyla mı eski hale geleceğini zaman gösterecek diye konuştu.
Title
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Raif Kandemir, ise, define araması sırasında suyu boşaltılan Dipsiz Göl'ün son buzul döneminde oluştuğunu ve en az 12 bin yaşında olduğunu belirtti. Kandemir, Böyle kıymetli bir oluşuma, kendi kafalarına göre hiçbir uzmana danışmadan nasıl müdahalede bulunuyorlar? Buzul göller, dünyadaki en temiz sulardır ve küresel ısınmanın konuşulduğu şu günlerde gelecek kuşakların belki de ihtiyaç duyacağı böyle bir kaynak fütursuzca yok edildi. 12 bin yılda oluşan bu gölü nasıl olacak da siz doldurarak eski haline getireceksiniz? 12 bin yıllık bir değer ve ekosistem göz göre göre yok edilmiştir dedi.
Title
Hafta sonu yaylada gezintiye çıkan vatandaşlar da, tepkiler ve tartışmalara konu olan Dipsiz Göl'deki çalışmaları inceledi. Vatandaşlar eski haline dönüştürülecek göl çevresinde cep telefonlarıyla sıkça fotoğraf da çekti. Akıbetini merak ettiği göl için yaylaya çıkan Muhammed Şengül, Burası bizim yaylamız, Çocukluğumuz burada geçti. Burayı merak edip geldik, gölü kapatmışlar, çalışmalar sürüyor. Burası çok doğaldı; eski haline gelmesini umuyoruz diye konuştu.
Title
Hüseyin Şengül ise Burası bizim gölümüz, doğal güzelliğimizdi. Böyle güzelim bir doğayı tahrip etmeye kimsenin hakkı yok. Burası vatandaşın gezeceği bir yerdi. Dipsiz gölün tahrip edilmesi vatandaşın tepkisini çekmiştir eski haline getirilmesini isteriz diyerek gölün son halinin kendilerini üzdüğünü kaydetti.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Dipsiz Göl'ün eski haline dönmesi için kar bekleniyor: Su takviyesi yapılmayacak
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısı çalışmasında toprak doldurulup yok edilen, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Suya dayanıklı kireçli ve killi toprak dökülüp silindirle tabanı hazırlanan gölün, su takviyesi yapılmadan, bölgedeki yağışların ardından eriyecek karla birlikte doğal haline dönmesi beklenecek.


PKK taktik mi değiştiriyor?

PKK taktik mi değiştiriyor?

Ele geçirilen silahlar 'taktik' değişikliğinin habercisi olabilir.
Libya için tarih verildi

Libya için tarih verildi

​​Tüm hazırlıklar tamam, kritik bölgede sondaj başlıyor.
FETÖcüyüm uçağı patlatacağım!

FETÖ'cüyüm uçağı patlatacağım!

​İstanbul'dan Kıbrıs'a gidecek uçakta panik anları kamerada.
ABD'de kritik gün

ABD'de kritik gün

Azil oylaması bugün yapılıyor.
Hava yastığına<br>köpük sıkan bile var

Hava yastığına
köpük sıkan bile var

Satış ve fiyat arttı, ortaya çıkan yöntemler şaşırttı.
İlk dava açıldı

İlk dava açıldı

​Teknoloji devlerinin kararttığı hayatlar: Kongo'nun çocuk işçileri

'Kötü bir niyetimiz yoktu' dediler

'Kötü bir niyetimiz yoktu' dediler

Erdoğan ve Ala'nın kütüklerini sorgulayanlara hapis cezası verildi.

Derbi Çakır'ın

Derbi Çakır'ın

​Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
Ebu Simbel Tapınağı

Ebu Simbel Tapınağı

​Firavun heykellerinin bulunduğu odaya senede sadece iki defa güneş vuruyor.
Uzman savcılar bakacak

Uzman savcılar bakacak

Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınladı.
Yok olmak üzere

Yok olmak üzere

​Türkiye'nin en büyüğü alarm veriyor.
Kıran 8<br>operasyonu başladı

Kıran 8
operasyonu başladı

Kış üslenmesine girmesi engellenip imha edilecek.
Yine ortaya çıktı

Yine ortaya çıktı

​10 kişi sokaklara dağılarak evlere biner lira dağıttı.
4 başkan görevden alındı

4 başkan görevden alındı

3'ü PKK, 1'i FETÖ soruşturması kapsamında yargılanıyor.
Dev birleşme bugün

Dev birleşme bugün

Otomotiv sektöründe heyecanlandıran gelişme.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.