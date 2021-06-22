Gündem Kendisini uyaran polis memurunu bıçakladı
İZMİR

Kendisini uyaran polis memurunu bıçakladı

İzmir'de evinin balkonunda otururken parkta köpeği ile bir kişiyi rahatsız ettiğini gören ve uyarmak için yanına giden polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
İzmir haberleri: Kendisini uyaran polis memuruna bıçakla saldırdı
Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Olay, saat 22.30 sıralarında Buca Koop. Mahallesi 1409 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, parkta oturan İsmail K.'nın üzerine köpekleri salan E.Y. arasında tartışma çıktı. İsmail K. köpekleri üzerinden çekmesini söylemesine rağmen E.Y. uyarıları dikkate almadı.

Evinin balkonunda oturan polis memuru M.K., E.Y.'ye taşkınlık çıkarmamasını söyledi. E.Y.'nin sözlü hakaretleri sürdürmesi üzerine M.K. aşağıya indi. Saldırgan genç, yanına gelen M.K.'yı karnından ve bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olaydan sonra kayıplara karışan şüpheli E.Y. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olaydan sonra kayıplara karışan şüpheli E.Y. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

YAKALANDI

M.K.'nın bıçaklandığını gören yakınları kendi imkanlarıyla M.K.'yı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan polis memuru M.K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kayıplara karışan şüpheli E.Y. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olaydan sonra kayıplara karışan şüpheli E.Y. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olaydan sonra kayıplara karışan şüpheli E.Y. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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