Gündem İzmirde kiracı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü
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İzmir haberleri... Konak'ta kiracı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü

İzmir'de kiracı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü

İzmir’in Konak ilçesinde bir ev sahibi tartıştığı kiracısı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Saldırgan, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu.

İzmir'deki olay saat 23:00 sıralarında , Altınordu Mahallesinde meydana geldi. Kiracı olarak kaldığı evde alkollü olduğu iddia edilen Ali R. D. (64) ile ev sahibi Necim Ö. arasında (64) bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddalara göre tartışmanın büyümesi üzerine kiracı Ali R.D, evde bulunan pompalı tüfekle ev sahibi Necim Ö.'ye ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Necim Ö. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis kiracı Ali R.D. yi gözaltına aldı. Necim Ö.'nün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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