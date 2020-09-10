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İZMİR

İzmir haberleri: Polis Buket Keleş'in ölümüne neden olan sürücü serbest kaldı

Polis Buket Keleş'in ölümüne neden olan sürücü serbest kaldı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucunun etkisindeki sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Buket Keleş, Kırşehir'de defnedilmişti. Polis Keleş'e çarpıp, şehit olmasına yol açan Sedat Ayverdi'nin cezası ertelendi.

Haber Merkezi DHA
Görev yaptığı sırada uyuşturucunun etkisindeki sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Buket Keleş.
Görev yaptığı sırada uyuşturucunun etkisindeki sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Buket Keleş.

Kaza, geçen yıl 19 Kasım'da, İzmir Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında meydana geldi.

Torbalı yönüne giden Sedat Ayverdi yönetimindeki minibüs, yolun karşısına geçen polis memuru 28 yaşındaki Buket Keleş'e çarptı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Keleş, 8 gün sonra yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.

Şehit polis Buket Keleş son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM
Şehit polis Buket Keleş son yolculuğuna uğurlandı

KANINDA UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Gözaltına alınan Ayverd'’nin kan ve idrar tahlillerinden uyuşturucu hap ve esrar kullandığı ortaya çıktı. Tutuklanan Ayverdi avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuksuz sanık Sedat Ayverdi, hakkında 'bilinçli taksirle insan öldürme' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Buket Keleş'in annesi.
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