Polis Buket Keleş'in ölümüne neden olan sürücü serbest kaldı

Kaza, geçen yıl 19 Kasım'da, İzmir Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında meydana geldi.
Torbalı yönüne giden Sedat Ayverdi yönetimindeki minibüs, yolun karşısına geçen polis memuru 28 yaşındaki Buket Keleş'e çarptı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Keleş, 8 gün sonra yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.
KANINDA UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI
Gözaltına alınan Ayverd'’nin kan ve idrar tahlillerinden uyuşturucu hap ve esrar kullandığı ortaya çıktı. Tutuklanan Ayverdi avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuksuz sanık Sedat Ayverdi, hakkında 'bilinçli taksirle insan öldürme' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.