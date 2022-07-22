Seferihisar’daki iki orman yangınında 3 ev ve 12 araç yandı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde Beyler Mahallesi yakınlarındaki yangının ardından Doğanbey mevkiinde de başka bir yangın daha çıktı.
Beyler’deki yangında çalışmaların iyiye gitmesinin ardından burada yangına müdahale eden 6 uçak, 7 helikopter ve 30 arazöz Doğanbey Mahallesi’ne kaydırılarak, alevlere 6 dakika içinde müdahale edildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
Üç ev, 12 araç ve bir bekçi kulübesi yandı
Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, alevlerin sıçradığı ev ve araçlarda hasar oluştuğunu belirtti. Başkan Yetişkin, "Beyler’de çıkan ilk yangında 3 ev yandı. Buradaki yangında çalışmalar iyiye gidiyor. Daha sonra Doğanbey’de çıkan yangında da 1 bekçi kulübesi ile 12 özel araç yandı. Yangın denizden rüzgar aldığı için büyüdü, söndürme çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.