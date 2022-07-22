Gündem Seferihisardaki iki orman yangınında 3 ev ve 12 araç yandı
İZMİR

Seferihisar’daki iki orman yangınında 3 ev ve 12 araç yandı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürerken, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yangınlarda 3 ev, 12 özel araç ve bir bekçi kulübesinin yandığını belirtti.

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Haber Merkezi İHA
İzmir haberleri: Seferihisar’daki iki orman yangınında 3 ev ve 12 araç yandı
Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde Beyler Mahallesi yakınlarındaki yangının ardından Doğanbey mevkiinde de başka bir yangın daha çıktı.

İHA

Beyler’deki yangında çalışmaların iyiye gitmesinin ardından burada yangına müdahale eden 6 uçak, 7 helikopter ve 30 arazöz Doğanbey Mahallesi’ne kaydırılarak, alevlere 6 dakika içinde müdahale edildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

İHA

Üç ev, 12 araç ve bir bekçi kulübesi yandı

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, alevlerin sıçradığı ev ve araçlarda hasar oluştuğunu belirtti. Başkan Yetişkin, "Beyler’de çıkan ilk yangında 3 ev yandı. Buradaki yangında çalışmalar iyiye gidiyor. Daha sonra Doğanbey’de çıkan yangında da 1 bekçi kulübesi ile 12 özel araç yandı. Yangın denizden rüzgar aldığı için büyüdü, söndürme çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
GÜNDEM
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir Seferihisar'da orman yangını
GÜNDEM
İzmir Seferihisar'da orman yangını


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