Akülü tekerlekli sandalyesinin şarjı biten engelli vatandaşın yardımına jandarma yetişti

Dünya

Macron: İslam'ın yapılandırılması gerekiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacağını belirterek, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." dedi. Macron, Türkiye, Fas ve Cezayir'den 2024'ten itibaren Fransa'ya imam gelmeyeceğini ve imamların ülkede yetişeceğini ifade etti. Okullarda başörtüsü takılmaması gerektiğini ancak okulun dışında bunun mümkün olduğunu savunan Macron, başörtüsünü inancı gereği takanları normal karşıladığını ancak bunu "siyasi bir İslam projesi" ve provokasyon yapmak için takan kadınların da bulunduğunu iddia etti.