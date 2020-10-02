Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Akülü tekerlekli sandalyesinin şarjı biten engelli vatandaşın yardımına jandarma yetişti
İZMİR

İzmir haberleri: Yolda kalan engelli vatandaşın yardımına jandarma yetişti

Akülü tekerlekli sandalyesinin şarjı biten engelli vatandaşın yardımına jandarma yetişti

Foça'da yaya devriye yapan jandarma ekipleri, akülü tekerlekli sandalyeli bedensel engelli vatandaşın şarjının bittiğini öğrendi. Yolda mahsur kalan engelli vatandaşı 3 kilometre boyunca iten jandarma ekipleri vatandaşı ailesine kavuşturdu.

Haber Merkezi İHA
Engelli vatandaş V.O. ailesine teslim edildi.
Engelli vatandaş V.O. ailesine teslim edildi.

İzmir’in Foça ilçesinde akülü aracının şarjı bittiği için yolda kalan bedensel engelli vatandaşın yardımına jandarma yetişti.

3 KİLOMETRE TEKERLEKLİ SANDALYEYİ İTEREK AİLESİNE KAVUŞTURDULAR

Foça ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaya devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bedensel engelli V.O.’nun akülü tekerlekli sandalyesinin şarjının bittiğini gördü. V.O.’nun yolda kaldığını tespit eden Jandarma Devriye Komutanı Jandarma Astsubay Çavuş Kubilay Uyar, V.O.’nun ailesine ulaşmaya çalıştı. V.O.’nun ailesine ulaşamayan jandarma ekipleri, yaklaşık 3 kilometre tekerlekli sandalyeyi yürüterek V.O.’yu sağ salim ailesine teslim etti.

Bacanağını ve baldızını öldürmüştü: 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
GÜNDEM
Bacanağını ve baldızını öldürmüştü: 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Abone Ol Google News
İyileşen sayısıhasta sayısından yüksek

İyileşen sayısı
hasta sayısından yüksek

​Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.
Maç başladı

Maç başladı

​Haftanın açılışında Trabzonspor, Gaziantep'e konuk oluyor.
​Yüz yüze eğitim için tarih verildi

​Yüz yüze eğitim için tarih verildi

​Meslek lisesi öğrencilerinin beklediği haber geldi.
Göç Türkiye'de <br>ekonomik değer üretiyor

Göç Türkiye'de
ekonomik değer üretiyor

İyi yönetildiğinde zenginlik kötü yönetildiğinde tehdit.

Aday kadro<br>açıklandı

Aday kadro
açıklandı

​6 isim kendine yer bulamadı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Konya teşkilatına sesleniyor.
İslam'ın yapılandırılmasını istedi

İslam'ın yapılandırılmasını istedi

​Macron, başörtüsü yasağı uygulanması gerektiğini savundu.

Leyla'nın katiline<br>ağırlaştırılmış müebbet

Leyla'nın katiline
ağırlaştırılmış müebbet

​Türkiye'nin konuştuğu davada karar çıktı.

Bir tank daha<br>imha edildi

Bir tank daha
imha edildi

​Azerbaycan görüntüleri yayımladı.
Rakiplerimiz <br>belli oldu

Rakiplerimiz
belli oldu

Sivasspor'un, Avrupa Ligi'ndeki rakipleri açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.