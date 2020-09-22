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İZMİR

İzmir haberleri: Yüksek gerilim direğinin içinden geçen araç hurdaya döndü

Yüksek gerilim hattı direğine çarparak içinden geçen sürücünün burnu dahi kanamadı

İzmir'de henüz trafiğe açılamamış yola giren sürücü yüksek gerilim direğine çarptı. Direğin içinden geçen araç hurdaya dönerken sürücü araçtan burnu dahi kanamadan çıktı.

Haber Merkezi İHA
Yüksek gerilim direğinin içinden geçen araç hurdaya döndü.
Yüksek gerilim direğinin içinden geçen araç hurdaya döndü.

İzmir’in Tire ilçesinde yüksek gerilim hattı direğine çarpan otomobil hurdaya döndü. Çarpmanın etkisiyle yüksek gerilim hattı direği devrilirken otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

İHA
Yüksek gerilim direğinin içinden geçen araç hurdaya döndü.

ESKİ YOL YERİNE BİTMEYEN YOLA GİRDİ

Kaza bugün Tire – Belevi yolunda Belevi Gölü yakınlarında meydana geldi. Tire yönünden Belevi istikametinde seyir halinde olan 35 MD 0041 plakalı Volvo marka otomobil, iddiaya göre eski yol yerine, yapımı devam eden ve henüz trafiğe açılmamış olan yola girdi. Yolda hızla seyreden otomobil, bir anda yolun bitmesiyle araziye uçarak, arazideki yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devasa direk devrilirken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Otomobil sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İHA

İHA
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