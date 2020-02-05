İzmir-İstanbul uçağı Sabiha Gökçen'e inerken pistten çıkıp üçe ayrıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan İzmir uçağı saat 18.30 sıralarında pistten çıktı. Savrulan uçak üçe ayrıldı. Ön tarafı tamamen parçalanan uçağın kuyruk kısmı da gövdeden kopmuş durumda.

Uçağın gövdesinde yangın çıktığı da gözlemlendi.

Yolcuların kırılan gövdeden tahliye edildiği uçakta yaralı ve ya ölü bilgisi henüz mevcut değil.

Sabiha Gökçen Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

Can kaybı yok

Ulaştırma Bakanı Turhan, kazada can kaybı olmadığını ve olay yerine 31 adet ambulans gönderildiğini aktardı.

Yaralı sayısı konusunda net bilgi olmadığını açıklayan Turhan, yolcuların çoğunun kendi imkanlarıyla uçağı tahliye ettiğini açıkladı.





Sıkışan yolcular kurtarılmaya çalışılıyor

Pistten çıkan uçakta sıkışan yolcuların kurtarılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.

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