Gündem İzmir-İstanbul uçağı Sabiha Gökçene inerken pistten çıkıp üçe ayrıldı
İSTANBUL

İzmir-İstanbul uçağı Sabiha Gökçen'e inerken pistten çıkıp üçe ayrıldı

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanına inerken pistten çıktı. Savrulan uçak üçe ayrıldı. Uçağın ön kısmı tamamen parçalanmış durumda. Yangın da çıkan uçaktaki yolcular kırılan gövdeden tahliye ediliyor. Pistten çıkan uçakta sıkışan yolcuların kurtarılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.


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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pisten çıkan uçak parçalandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pisten çıkan uçak parçalandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan İzmir uçağı saat 18.30 sıralarında pistten çıktı. Savrulan uçak üçe ayrıldı. Ön tarafı tamamen parçalanan uçağın kuyruk kısmı da gövdeden kopmuş durumda.
Uçağın gövdesinde yangın çıktığı da gözlemlendi.
Yolcuların kırılan gövdeden tahliye edildiği uçakta yaralı ve ya ölü bilgisi henüz mevcut değil.

Sabiha Gökçen Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

Can kaybı yok

  • Ulaştırma Bakanı Turhan, kazada can kaybı olmadığını ve olay yerine 31 adet ambulans gönderildiğini aktardı.
  • Yaralı sayısı konusunda net bilgi olmadığını açıklayan Turhan, yolcuların çoğunun kendi imkanlarıyla uçağı tahliye ettiğini açıkladı.


İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkışan yolcular kurtarılmaya çalışılıyor

Pistten çıkan uçakta sıkışan yolcuların kurtarılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Ayrıntılar geliyor...

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