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İzmir itfaiyesinde büyük tepki toplayan görüntülerle ilgili konuşan kadınlar: Arkadaşımızın çocukluk hayalini gerçekleştirdik

İzmir'de üç kadının seyir halindeki itfaiye aracında çekerek sosyal medyadan paylaştığı görüntüler büyük tepki toplamış olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Videodaki üç kadın ilk kez konuştu. Arkadaşlarının çocukluk hayalini gerçekleştirdiklerini belirten kadınlardan biri, videoyu gizli hesaplarına yüklediklerini, bunların çalınarak yayıldığını, kendileri hakkında asılsız, karalayıcı, hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığını, bununla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
İzmir itfaiyesinde büyük tepki toplayan görüntülerle ilgili konuşan kadınlar: Arkadaşımızın çocukluk hayalini gerçekleştirdik
Kadınların itfaiye aracındaki görüntüleri büyük tepki toplamıştı.

Olay, 30 Mayıs'ta, Konak ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen Saniye Kılıç itfaiye aracının direksiyonuna geçip kullanırken, Makbule Özgün Kılıç ve Dilay Güngör de hareket halindeki aracın arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepki yağdı.

  • Konuyla ilgili 1 itfaiye personeli açığa alındı, belediye şirketinin sözleşmeli personeli olarak İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görev yapan 3 kişi de, bağlı oldukları şirkete gönderilerek haklarında disiplin soruşturması başlatıldı. Merkezdeki itfaiye aracının, yangına müdahale için değil eğitim amaçlı kullanıldığı belirtildi.

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"Arkadaşıma ısrar ettim"

Saniye Kılıç, Makbule Özgün Kılıç ve Dilay Güngör, olayın ardından ilk açıklamayı yaptı. Görüntülerde itfaiye aracını kullanan Saniye Kılıç, olay günü merkezde çalışan ve samimi oldukları bir arkadaşlarını ziyarete gittiklerini söyledi. Toros Yangın Eğitim Merkezi'nin itfaiyecilerin eğitim alanı olduğunu ve herkes tarafından ziyaret edilebildiğini bildiklerini ifade eden Kılıç, "İtfaiyedeki arkadaşlarımızla yemek yedik, kahve içtik. Sohbet sırasında itfaiye veya ambulans aracı kullanmanın, çocukluk hayalim olduğunu anlattım. Orada çalışan arkadaşımıza ısrar ettim. Ardından arkadaşımın kontrolünde bu hayalimi gerçekleştirdim. Sonra da oradan ayrıldık. Bir gün sonra, önce sosyal medyada ardından da medyada doğru olmayan birçok bilgi yayılmaya başladı" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri alkol alıp itfaiye araçlarını kullanarak eğlendi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri alkol alıp itfaiye araçlarını kullanarak eğlendi
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait yangın eğitim merkezi, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında ilginç anlara sahne oldu. Alkol alan belediye yetkilileri itfaiye aracını kullanıp o anları kayda aldı. Bazıları da aracın arkasında seyahat etti. O görüntüler sosyal medyada tepkiyle karşılandı.


"Çok çirkin iftiralar atıldı"


Haklarında söylenenler karşısında şaşırdıklarını, iftiralara maruz kaldıklarını ifade eden Saniye Kılıç, şöyle devam etti: "Biz görüntüleri kendi sosyal medya hesaplarımızda paylaştık, ama hesaplarımız gizliydi, bizim iznimiz olanlar görebilirdi. Yani iddia edildiği gibi TikTok'ta paylaşım yapmadık. Görüntüler hesaplarımızdan çalınarak yalan bilgiler ve haberlerle gündeme getirildi. Üzerimdeki elbiseler buzlandı, araçta çıplakmışız algısı oluşturulmak istendi. Mangal yaktığımız, alkol aldığımız, uyuşturucu kullandığımız, hatta fuhuş yaptığımız dahi iddia edildi. Hakaretlere, tehditlere maruz kaldık. Çok çirkin iftiralar atıldı. Hepimizin bir hayatı, ailesi, arkadaşları var. İftiralar atanlar, yalan haberler yapanlar, tehdit ve küfür edenler hakkında şikayetçi olduk. O alanda birçok güvenlik kamerası var ve biz de bu kayıtları istedik, davamızın arkasında olacağız. Bu videodakiler erkek olsaydı bu kadar gündem olmazdı."

Büyük tepki toplamıştı: İzmir'de itfaiye aracındaki görüntülere soruşturma
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"Psiolojik destek alıyoruz"

Videonun sosyal medyada ve medyada yayılmasının ardından zor günler geçirdiklerini belirten Makbule Özgün Kılıç ise “Sabah uyandığımızda çektiğimiz videoları televizyonlarda ve sosyal medyada gördük, hepimize hakaret edildi. Taciz ve tehdit mesajları aldık. 3 kadın olduğumuz için cinsiyetçi küfürler edildi. Video ve haberleri izleyenler bizleri görünce tanıdı, 'Siz itfaiyeci kızlar değil misiniz?' diye soruyorlar. İş yerimizde sorunlar yaşadık. Ünlü olmak için bu videoyu yayınladığımız söylendi. Bizim öyle bir amacımız olsa olaydan sonra hesaplarımızı kapatmazdık. Oldukça zor günler geçiriyoruz ve psikolojik destek alıyoruz" dedi.

"Hukuki süreç başlatıldı"


Dilay Güngör de yaşananlardan duyduğu üzüntüyü ifade ederek, “Arkadaşım çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için biz de onun mutluluğunu paylaşmıştık. Zaten hiçbir şekilde trafiğe de çıkmadık. Sonrasında tepkiler ve hakaretler gelmeye başladı. İnsanlar tarafından üzerimize taş yağdırıldı. Üzgünüz çünkü olayların buraya geleceğini bilmiyorduk. Son derece çocukça bir olaydı" dedi.
Avukat Asil Kocaçınar, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar hakkında şikayetçi olduklarını belirterek, “Sosyal medyada farklı kanallar aracında paylaşılıp, hakaretlere ve suç unsuru taşıyan başkaca mesajlara maruz kalınması neticesinde hukuki süreci başlattık. Bu suçları işleyenlerin de gerekli cezaları alması için hukuki olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

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