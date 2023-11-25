İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen Sibergöz-7 Operasyonunda 52 şüpheli yakalandı

Polis ekipleri, operasyon düzenledi.
Bu şüpheli şahısların, İzmir’de çalışan yerel bir gazeteciden bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları, alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli olduklarının tespit edildiğini belirten Yerlikaya, "Operasyonda, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." açıklamasında bulundu.