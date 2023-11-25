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İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen Sibergöz-7 Operasyonunda 52 şüpheli yakalandı

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir Merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'SİBERGÖZ-7' operasyonunda 52 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin detayları paylaştı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
08:29 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Polis ekipleri, operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, operasyon düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Enselerindeyiz.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari olmak üzere 10 ilde eş zamanlı olarak yapılan SİBERGÖZ-7 operasyonunda Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işleyen toplam 52 şüpheli yakalandı.
" ifadelerini kullandı.

Bu şüpheli şahısların, İzmir’de çalışan yerel bir gazeteciden bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları, alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli olduklarının tespit edildiğini belirten Yerlikaya, "Operasyonda, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." açıklamasında bulundu.

#Ali Yerlikaya
#İzmir
#SİBERGÖZ 7
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